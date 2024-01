Come installare LibreWolf, il browser per navigare protetti

LibreWolf è un progetto derivato da Firefox, che offre già un alto livello di sicurezza. LibreWolf, tuttavia, ha apportato diverse modifiche per migliorare ulteriormente la protezione della privacy degli utenti.

Cosa fa LibreWolf

LibreWolf implementa le seguenti funzionalità per garantire la riservatezza dei dati:

Elimina i collegamenti ai server integrati e le altre funzioni che inviano informazioni a terze parti.

Rimuove tutti i cookie e i dati dei siti web alla chiusura del browser.

Utilizza solo motori di ricerca che non raccolgono dati personali (ad esempio DuckDuckGo).

Preinstalla uBlockOrigin con filtri personalizzati e una modalità di tracciamento rigorosa.

con filtri personalizzati e una modalità di tracciamento rigorosa. Rimuove tutti i componenti di tracciamento dagli indirizzi web.

Attiva una funzione denominata dFPI (o Protezione totale dei cookie).

Attiva la funzione RFP per prevenire l’identificazione tramite impronta digitale.

Mostra la lingua dell’utente come en-US nei siti web.

Disabilita WebGL (per evitare ulteriori forme di impronta digitale).

Blocca l’accesso ai servizi di localizzazione del sistema operativo.

Genera solo un candidato ICE per interfaccia.

Forza DNS e WebRTC a usare un proxy se attivo.

Riduce i referrer tra siti diversi.

Disabilita il caricamento anticipato dei link.

Disabilita le connessioni speculative.

Disabilita la memorizzazione dei dati sul disco e cancella i file temporanei alla chiusura.

Disabilita il completamento automatico dei moduli.

Disabilita la memorizzazione della cronologia delle ricerche e dei moduli.

Come funziona

LibreWolf si comporta come se fosse sempre in modalità privata e fa tutto quello che promette di fare. Il suo obiettivo è di mantenere la privacy sotto controllo. Ha il difetto di rendere inaccessibili alcuni siti web che richiedono l’uso di dati di tracciamento, cookie e impronte digitali. Questo è inevitabile con qualsiasi browser che applichi la protezione della privacy a questo livello. Per questo motivo, LibreWolf potrebbe essere considerato un browser web adatto a scopi specifici (come le operazioni bancarie).

Come installare il browser web

Per installare LibreWolf su MacOS e Windows, basta scaricare il programma di installazione corretto dal sito web di LibreWolf e seguirne le istruzioni. Una cosa da tenere presente è che non si aggiorna automaticamente su MacOS o Windows, quindi bisogna aggiornare manualmente il browser quando sono disponibili nuove versioni.