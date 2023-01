Come massimizzare la privacy della connessione senza compromessi

Accedere ad Internet con il massimo della privacy è possibile. I servizi web più utilizzati effettuando un costante tracciamento delle attività online degli utenti. Per questo motivo, l’accesso ad Internet seguendo modalità “tradizionali” non è mai realmente privato con il provider della connessione che può “seguire” i movimenti dell’utente. Il risparmio della privacy dovrebbe, però, valere anche online e, purtroppo, non basta avviare il browser in modalità Incognito per essere sicuri di non essere monitorati.

Per poter massimizzare la privacy della connessione è necessario affidarsi ad una VPN. Si tratta di una semplice applicazione che consente di rendere davvero privata, anche grazie alla crittografia, una connessione ad Internet. L’utilizzo di una VPN comporta una spesa minima, garantendo, però, enormi vantaggi. Scegliendo, ad esempio, PrivadoVPN, una soluzione “all in one” per privacy e sicurezza, bastano 2,50 euro al mese per rendere privata la propria connessione.

Come fa una VPN a garantire la massima privacy della connessione

Gli elementi che caratterizzano il funzionamento di una VPN sono, sostanzialmente, due. Il primo è rappresentato da una crittografia dei dati della connessione, sia in ingresso che in uscita, che permette di eliminare il rischio di tracciamento. Il secondo elemento è, invece, legato all’adozione di una politica zero log che garantisce l’assenza del monitoraggio da parte del provider del servizio (in questo caso, la VPN) utilizzato per accedere al web in sicurezza.

Il settore delle VPN è ricco di opzioni che rispecchiano questi prerequisiti. Tra queste troviamo PrivadoVPN che offre una connessione illimitata, sia in termini di velocità che di traffico dati, e protetta, grazie alla crittografia, ad una politica no log e ad una rete di server distribuita in 44 Paesi. Scegliendo il piano annuale di PrivadoVPN è possibile ottenere uno sconto del 77% sul costo del servizio per una spesa equivalente di 2,50 euro al mese.

Per una panoramica completa in merito alle migliori VPN del momento è possibile dare un’occhiata alla tabella qui di seguito:

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

