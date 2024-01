Come navigare in sicurezza e anonimato anche da WiFi pubbliche

Le reti WiFi pubbliche sono una vera e propria comodità. Prima di tutto perché ti permettono di risparmiare sul consumo dei giga inclusi nella tua tariffa telefonica. In secondo luogo perché garantiscono una connessione gratuita in ogni parte del mondo. Infatti, si rivelano una vera e propria manna dal cielo se sei in viaggio all’estero e hai bisogno di connetterti per inviare email, chattare e tanto altro ancora. Ma come puoi navigare in sicurezza e anonimato?

Questa domanda è molto più che lecita visto che le reti WiFi pubbliche, proprio perché accessibili a tutti senza alcuna difficoltà, diventano il covo preferito dei cybercriminali. Questi, una volta collegati, realizzano marchingegni che violano i dispositivi degli utenti in cerca di connessione gratuita. Molto spesso questo avviene a loro insaputa. Per proteggerti senza rinunciare al vantaggio di approfittare dei cosiddetti HotSpot gratuiti ti serve NordVPN, oggi in offerta speciale.

Attivando questa VPN sui tuoi dispositivi ottieni un tunnel criptato che rende tutte le tue informazioni completamente anonime. Inoltre, ti viene anche fornito un Indirizzo IP differente da quello reale. Stessa cosa vale per la tua posizione virtuale che, grazie a oltre 5900 server posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo, viene modificata all’istante. In questo modo niente e nessuno è più in grado di risalire alla tua identità o di violare i tuoi dispositivi.

Sicurezza e Anonimato anche da reti WiFi Pubbliche

NordVPN è una vera bomba in fatto di sicurezza e anonimato. La sua Crittografia di livello superiore rende completamente illeggibili a terzi le tue informazioni personali. A questo si aggiunge la tecnologia Threat Protection che, in maniera del tutto indipendente dalla VPN, offre 3 funzionalità di protezione e ottimizzazione semplicemente geniali che rendono questa soluzione un vero portento:

l’ anti-malware blocca qualsiasi attacco malevolo sotto forma di virus, malware e trojan proveniente da email, siti web pericolosi e download;

blocca qualsiasi attacco malevolo sotto forma di virus, malware e trojan proveniente da email, siti web pericolosi e download; l’ anti-tracker annulla qualsiasi tentativo di monitoraggio dei tuoi dati quando navighi online preservando così la tua privacy;

annulla qualsiasi tentativo di monitoraggio dei tuoi dati quando navighi online preservando così la tua privacy; l’ad-blocker nasconde annunci pubblicitari, pop-up e banner da siti internet e app.

