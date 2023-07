Come ottenere Prime Video completamente GRATIS

Nel panorama globale sono tantissime le proposte streaming, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tuttavia non tutte offrono una completezza estrema come alcune. Oggi ti parleremo di Prime Video, la piattaforma streaming live e on demand offerta e gestita da Amazon nel suo pacchetto di vantaggi Prime. Il catalogo è davvero ricco assicurando agli abbonati un numero generoso di titoli tra film, serie TV, documentari, show e sport.

Forse ancora non lo sapevi, ma è possibile attivare questo servizio completamente gratis, senza spendere un centesimo. Come? Semplice, andando su questo link e attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Oltre a tantissimi contenuti sempre nuovi e aggiornati sulla piattaforma, entri a far parte di Amazon Prime e questo ti dà diritto a tantissimi altri benefici legati a intrattenimento e acquisti online.

Entrando a far parte di Amazon Prime hai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Audible e tanto altro. Tutto questo, per i primi 30 giorni di prova, è totalmente gratuito. Niente male vero? Vediamo quindi cosa offre nello specifico Prime Video.

Prime Video: un mondo di film, serie TV, show e sport ti aspetta

Con Prime Video, gratis per 30 giorni, ti attende un mondo di intrattenimento esclusivo da gustare con tutta la tua famiglia. Ci sono contenuti accessibili per tutti i gusti che puoi personalizzare aggiungendo anche ulteriori abbonamenti per avere tutto a portata di mano da un’unica piattaforma molto intuitiva. Goditi un’esperienza rilassante mentre scegli il film che vuoi vedere.

E se sei indeciso sul da farsi puoi sempre chiedere consiglio ad Alexa. Questo assistente vocale risponde ad ogni tua domanda in base anche ai tuoi gusti e ai generi che ami vedere. Guarda l’ultima stagione di Jack Ryan, la serie TV tanto acclamata in tutto il mondo. Fatti tantissime risate guardando tutte le stagioni di LOL: Chi Ride è Fuori. Segui le migliori partite della UEFA Champions League e tanto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.