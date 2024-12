Come ottenere un Buono Regalo da 100€ entro il 27 dicembre

È tempo di regali e un Buono Amazon del valore di 100€ può risultare molto comodo, sia per acquistare i doni per amici e parenti che come idea regalo. Entro il 27 dicembre aprendo un Conto Corrente Arancio Più e utilizzando il codice ING2024 si può ottenere un Buono Regalo Amazon del valore di 100€. Ecco come fare e quali i vantaggi associati.

Le condizioni per ricevere il buono da 100€

Per ottenere il Buono Regalo Amazon del valore di 100€ è necessario aprire il Conto Corrente Arancio Più e, entro il 27 dicembre 2024, richiedere e attivare la Carta di Debito Mastercard. Per farlo è necessario spendere almeno 100€. A questo punto rispettati tutti i passaggi si riceverà per e-mail il buono regalo.

È poi possibile ricevere altri 500€ di buoni regalo Amazon. Una volta attivato il Conto Corrente Arancio di ING, infatti, si riceve un codice amico che è possibile condividere con i propri amici e parenti. Per ciascuno di loro che apre il conto con ING si riceverà un Buono Regalo Amazon da 50€ e chi ha aperto il conto ne riceve uno da 150€. L’offerta è cumulabile ed è possibile, facendo aprire il Conto Corrente Arancio a 10 persone, ricevere fino a 500€ in buono regalo.

ING propone due tipologie di conto corrente: Arancio Light e Arancio Più. Il Conto Corrente Arancio Light ha un canone gratuito che include la Carta di Debito Mastercard, i bonifici SEPA (anche istantanei) e i pagamenti di MAV, RAV e F24. Il Conto Corrente Arancio Più ha invece un costo di 5€ al mese (azzerabile accreditando lo stipendio) e include anche i prelievi sia in Italia che in Europa e il canone della Carta di Credito Mastercard Gold.

Questi sono gli ultimi giorni per guadagnare i buoni regalo Amazon aprendo un Conto Arancio con ING.