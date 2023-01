Come pagare in modalità pagoPA tramite Satispay

Quando è nata nel 2013, la startup italiana che l’ha sviluppata non pensava che l’app Satispay sarebbe arrivata nel giro di un decennio agli alti livelli raggiunti oggi, tra cui consentire agli utenti di pagare tramite pagoPA.

Eppure questo traguardo è stato raggiunto, oltre a quello di consentire pagamenti vari senza usare carte di credito, di debito o prepagate.

Come aprire un account Satispay?

Per aprire un account con Satispay, prima bisogna scaricare l’app. In questa pagina il download è per i dispositivi Android, in quest’altra pagina per i dispositivi iOS.

Successivamente, è necessario inserire il proprio numero di cellulare e un indirizzo email, scegliere il PIN e verificare l’account con un codice di verifica che viene inviato sulla posta elettronica.

Fatto questo, bisogna inserire il codice IBAN del proprio conto corrente e una foto che ritragga l’utente in modo riconoscibile.

Arrivati a questo punto, è necessario inserire i dati personali per completare la registrazione, tra cui una copia di un documento di identità fronte e retro.

Adesso non resta che attendere la verifica dell’account da parte del team di Satispay e confermi l’avvenuta attivazione via email. Da questo momento in poi si può iniziare a usare l’app.

Come pagare con pagoPA

Grazie a pagoPA, adesso gli utenti di Satispay possono effettuare pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione e di vari enti locali e nazionali.

Stiamo parlando di mense scolastiche, multe, imposte e tasse inerenti al MIUR e a tutte le tipologie di scuole, nonché ticket sanitari, TARI, TASI, bollo auto e tanto altro.

Come procedere? Dal menu principale di Satispay bisogna andare a Servizi e cliccare sull’opzione di pagamento.

L’utente può scegliere tra inquadrare il QR code che si trova sul bollettino cartaceo oppure inserire i codici della transazione manualmente, ossia il Codice Fiscale dell’ente creditore e il Codice di Avviso di Pagamento.

A questo punto, non resta che confermare l’operazione per portarla a termine.

