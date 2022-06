Come pagare il modulo F24 online

Compilare il modulo F24 era un incubo per milioni di italiani… almeno fino a qualche anno fa.

Al giorno d’oggi per fortuna, i conti correnti online permettono di svolgere un gran numero di operazioni in maniera semplificata. Il tutto, in molti casi, avviene direttamente tramite smartphone o computer.

In questa categoria di operazione rientra il famoso modulo F24 che, attraverso diverse piattaforme, è compilabile direttamente online. Stiamo parlando di un modulo unificato, attraverso cui i titolari di partita IVA pagano tributi e contributi.

Tra i tanti servizi che permettono di effettuare questi pagamenti, figura anche l’apprezzabile SelfyConto.

Stiamo parlando di una piattaforma che, seppur innovativa e moderna, offre tutte le certezze di un istituto bancario tradizionale. Si tratta infatti di un servizio collegato a Banca Mediolanum, una certezza in questo settore.

Non mancano però di certo le alternative: chi ha a disposizione la carta Hype o Flowe infatti, può compilare ugualmente senza particolari difficoltà.

Modulo F24 online: perché scegliere SelfyConto di banca Mediolanum?

SelfyConto è un conto online che offre svariati vantaggi. Primo tra tutti, per chi intende effettuare pagamenti del modulo F24 e operazioni simili, è che le principali operazioni bancarie risultano gratuite. Un vantaggio non indifferente, ma che non è di certo l’unico.

L’assenza di un canone annuo per gli under 30, l’assenza dello stesso per il primo anno di sottoscrizione e la possibilità di ricevere una carta di debito gratuitamente (la Mediolanum Card) sono altri vantaggi da tenere in considerazione.

I prelievi da ATM gratuiti in zona Euro, rendono questa carta perfetta per chi viaggia entro i confini europei. Non solo: oltre alle più comuni operazioni bancarie SelfyConto offre anche l’opportunità di effettuare trading online. Un’opportunità alquanto vantaggiosa dunque per chi conosce in maniera approfondita questo settore.

Quanto costa SelfyConto? Per gli over 30, dopo un primo anno gratuito, il canone è di 3,75 euro al mese (l’offerta è valida fino al 31/12/2023). In tal senso, richiedendo un prestito, sottoscrivendo un mutuo o un prodotto assicurativo è possibile mantenere gratuitamente il conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.