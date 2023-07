Come e perché installare una VPN Xbox e PlayStation

Il vantaggio di una VPN non è solo la sicurezza di mettere al sicuro la propria privacy, ma anche ottenere una connessione veloce e stabile per navigazione, streaming e gaming. Proprio in merito a quest’ultima attività, se sei capitato su questo articolo è perché da tempo stai pensando di installarla sulla tua console che sia Xbox o PlayStation. Come e perché farlo? Iniziamo con il “come”.

Prima di tutto devi affidarti a un provider che fornisce un’app multidispositivo. La più universale di tutte, che può essere installata su qualsiasi sistema operativo, è NordVPN, oggi in offerta a un prezzo speciale. Grazie al tuo nuovo abbonamento puoi proteggere e ottimizzare fino a un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente senza costi aggiuntivi.

Il metodo più semplice per ottenere questa VPN sulle tue console è quello di installare NordVPN sul router. In questo modo la connessione di PlayStation e Xbox passeranno automaticamente per i server del provider in questione. Farlo non è difficile e ti richiederà solo pochi minuti del tuo tempo. Segui questi tre rapidi passaggi che valgono sia per PlayStation che per Xbox:

verifica la compatibilità del tuo router con NordVPN; imposta la connessione NordVPN sul tuo router; collega PlayStation o Xbox alla rete WiFi.

VPN: perché installarla su Xbox e PlayStation

Hai visto come in pochissimo tempo ottieni tutti i vantaggi di NordVPN per la tua Xbox o PlayStation? Ora che abbiamo visto come installarla sulle console di casa vediamo perché è importante farlo. La risposta sta proprio nelle caratteristiche peculiari di questa importante VPN oltre alle funzionalità che offre quando entra in funzione:

velocità ottimale, sempre e ovunque, grazie ai suoi 5700 server in 61 Paesi in tutto il mondo che forniscono una larghezza di banda illimitata ;

; applicazione multidispositivo leggera;

leggera; crittografia di prossima generazione in ogni momento;

previene gli attacchi DDoS che altri giocatori sfruttano per rallentarti;

che altri giocatori sfruttano per rallentarti; crittografia AES a 256 bit per anonimato e privacy in ogni momento;

AES a 256 bit per anonimato e privacy in ogni momento; Double VPN per una doppia crittografia a due server per giocare in totale privacy senza che attività e dati di sessione vengano registrati.

