Come preparare un caffè espresso senza acqua calda

Probabilmente nessuno si è mai chiesto se sia possibile preparare un caffè espresso, buono e cremoso come al bar, senza acqua calda. Infatti, è ben chiaro a un italiano doc quali siano gli ingredienti per un espresso di qualità e l’acqua calda è indispensabile. Tuttavia, alcuni scienziati sono riusciti a prepararne uno senza acqua calda e nessuno si è accorto della differenza.

Francisco Trujillo, di origini colombiane e con l’amore per il caffè nelle vene, docente senior presso la Scuola di Ingegneria Chimica dell’UNSW di Sydney. ha condotto una ricerca che ha portato a quest’ultimo risultato. “Abbiamo sviluppato quello che chiamiamo espresso a ultrasuoni: un processo di preparazione a temperatura ambiente che utilizza onde sonore ad alta frequenza per estrarre il sapore, gli oli, l’aroma e la caffeina dalla polvere di caffè“, ha spiegato il ricercatore.

Questo studio dimostra che è possibile preparare un caffè di intensità pari a quella dell’espresso a bassa temperatura in 2-3 minuti utilizzando un sonoreattore a ultrasuoni brevettato che accoppia ultrasuoni ad alta intensità direttamente in un cestello per caffè durante la percolazione dell’acqua attraverso un letto di caffè pressato liberamente. È stato sviluppato un nuovo design a tromba per eccitare le modalità di risonanza dominanti nel cestello del caffè, creando un reattore a ultrasuoni risonante con molteplici zone di cavitazione e un funzionamento più stabile del generatore di ultrasuoni.

Caffè espresso senza acqua calda: tanti vantaggi

Per un italiano, prima di parlare di vantaggi è fondamentale capire qual è il risultato preparando un caffè espresso senza acqua calda.. Trujillo ha spiegato: “Il risultato è un caffè intenso come l’espresso, preparato in meno di tre minuti, ma con un consumo energetico nettamente inferiore rispetto al metodo tradizionale“. Oltre al gusto a beneficiarne è anche l’ambiente.

“Risparmiare fino al 75% di energia non riscaldando l’acqua è un vantaggio minimo per gli utenti domestici o le piccole caffetterie. Ma per le aziende che producono caffè pronto da bere su scala industriale, potrebbe essere davvero molto significativo. Il caffè concentrato a temperatura ambiente può essere utilizzato direttamente in bevande in bottiglia, bevande a base di latte o prodotti a base di caffè freddo. Può anche essere spedito come concentrato e diluito in seguito“, ha detto il ricercatore.