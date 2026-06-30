Cos'è l'alessitimia, quando il cuore batte forte e non sai perché

Se anche a te è capitato di sentire un nodo allo stomaco o il cuore battere forte senza capire il perché non sei strano, si tratta di alessitimia. Questo termine deriva dal greco antico e significa “incapacità di esprimere le emozioni a parole”. Gli scienziati hanno spiegato che non si tratta di incapacità nel provare le emozioni. Piuttosto descrive la difficoltà di identificare e comprendere il proprio stato emotivo.

“Potrebbe sembrare un piccolo inconveniente. Ma le emozioni fanno molto di più che dirci come ci sentiamo“, ha precisato Michelle Starr, responsabile della redazione di Science Alert e giornalista pluripremiata con oltre 15 anni di esperienza nei settori scientifico e tecnologico. “Ci aiutano a interpretare le nostre esperienze, a comunicare con gli altri, a gestire le relazioni e a prendere decisioni“.

Il termine alessitimia, coniato nel 1970 da alcuni psicoterapeuti, include, in generale, diverse situazioni che alcune persone si trovano ad affrontare, spesso senza capirne il perché o come mai e cosa gli stia succedendo:

la difficoltà a identificare le proprie emozioni e descriverle agli altri;

agli altri; la confusione tra stati emotivi e sensazioni fisiche ;

; la tendenza a un pensiero esteriore incentrato sui fatti piuttosto che all’introspezione emotiva.

Che sensazione prova chi ha l’alessitimia

“Una delle caratteristiche più comuni dell’alessitimia è l’incapacità di distinguere uno stato emotivo da uno fisico. Quel nodo allo stomaco può essere percepito semplicemente come nausea, il battito cardiaco accelerato come sforzo. Sai che sta succedendo qualcosa, ma la sua radice emotiva è fuori dalla tua portata“, ha spiegato Starr, ma non è tutto.

Quando una persona ha difficoltà a identificare e descrivere le proprie emozioni, questo può diventare molto più complicato. Gli altri potrebbero interpretare la riservatezza emotiva mostrata dalle persone con alessitimia come disinteresse o distacco, anche quando in realtà provano un profondo affetto.

La giornalista ha anche aggiunto: “Un’altra caratteristica comune è quella che gli psicologi chiamano pensiero orientato verso l’esterno. Le persone con alessitimia spesso si concentrano sui dettagli osservabili di una situazione: cosa è successo, cosa è stato detto, cosa bisogna fare. Le implicazioni di tutto ciò, tuttavia, vanno ben oltre il momento presente“.

“Strumenti come il miglioramento dell’alfabetizzazione emotiva, la meditazione e vari tipi di terapia possono aiutare le persone che vivono con l’alessitimia a entrare in contatto con le proprie emozioni e imparare a interpretare ciò che il loro corpo sta cercando di comunicare“, ha poi concluso Michelle Starr.