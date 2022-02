Come realizzare video professionali in modo semplice

VEGAS Movie Studio, recentemente, ha lasciato il passo a Movie Studio 2022, la nuova linea di programmi per il video editing sviluppata da MAGIX. Il nuovo software offre un’esperienza ancora più fluida grazie al potente motore video, accompagnato da GUI rivoluzionaria, effetti creativi e un’interfaccia intuitiva. Questo – e molto altro – lo rendono un candidato perfetto per diventare uno dei migliori programmi di video editing professionale del settore. Perciò, se siete interessati ad una valida alternativa rispetto ai prodotti più blasonati, ti segnaliamo che Movie Studio Suite 365, la versione più completa, è attualmente in sconto a soli 79,99 euro invece di 129. In più, riceverai gratuitamente anche proDAD VitaScene V4 LE, dal valore di 249 euro.

Movie Studio 2022: semplice e professionale

Parola d’ordine: semplicità. Dalla funzione Drag & Drop all’importazione dei media, Movie Studio 2022 ti permette di lavorare in modo veloce ed efficace, che tu sia un esperto oppure un principiante. L’interfaccia intuitiva fa il resto, unita al potente motore Infusion Enginge che si basa sul supporto hardware nativo per le schede grafiche di Intel, NVIDIA e AMD. Il programma supporta una vasta libreria di formati e offre tanti modelli utili che puoi utilizzare per i tuoi progetti – che sia una colonna sonora oppure animazioni in 2D e 3D. Lo spazio di lavoro è completamente personalizzabile e si adatta a tutte le tue preferenze. Avrai a disposizione una “cassetta degli attrezzi” dove sono racchiuse tutte le funzioni creative di cui hai bisogno: transizioni, effetti, titoli, grafica, sound design e molto altro. Con Movie Studio 2022 regoli il colore, stabilizzi immagini mosse o applichi maschere di livello. Tutte le operazioni sono rese in modo semplice, ma estremamente efficace.

Ecco quanto è compreso nella versione Movie Studio Suite 365, la più completa di tutte ora in sconto promozionale del 37% a soli 79,99 euro invece di 129. Ricordiamo che riceverai in omaggio anche proDAD VitaScene V4 LE, dal valore di 249 euro.