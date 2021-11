Come realizzare visual utilizzando JavaScript

L'abitudine ci porta ad immaginare la creatività associandola ad attività come la pittura, la musica, oppure la scultura. In pochi sanno, però, che anche la programmazione può diventare un incredibile stimolo: questa pratica prende il nome di coding creativo e consente di sviluppare, disegnare e animare visual e testi soltanto attraverso il codice. JavaScript, in questo senso, è il linguaggio più versatile, nonché più semplice, flessibile e il più adatto sia per progetti piccoli e veloci che per lavori più impegnativi. Come addentrarsi però nel mondo del coding creativo? Il nostro consiglio è affidarsi a Domestika, che offre un interessante corso dedicato per impararne i fondamenti. Il corso è attualmente in offerta a 10,90 euro grazie alle promozioni dedicate al Black Friday, insieme a centinaia di altri corsi creativi tutti da scoprire.

Coding creativo con JavaScript: perché Domestika?

Con il coding creativo è davvero impossibile annoiarsi: c'è sempre qualcosa da sperimentare, tecniche innovative da imparare oppure nuove immagini da creare. Il corso offre l'opportunità in 21 lezioni (dalla durata complessiva di 2 ore e 40 minuti circa) di imparare a scrivere il codice sorgente di grafiche accattivanti, partendo dalle basi della programmazione. L'insegnante è Bruno Imbrizi, programmatore creativo londinese che ha fatto della sua passione un vero e proprio lavoro. Il corso offre anche un progetto didattico finale che consiste nella creazione di una serie di composizioni visive realizzate con codice JavaScript che possono essere implementate anche all'interno di un browser.

Nessun requisito particolare è richiesto: soltanto nozioni base di matematica, un browser, un editor di testi e tanta voglia di imparare. Il corso – che, ricordiamo, si trova al momento in offerta a soli 10,90 euro invece di 39,90 – è studiato soprattutto per coloro interessati nella programmazione e vogliono imparare ad utilizzare il codice per dare vita a sorprendenti visual.