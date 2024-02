Come rivoluzionare la creatività con gli strumenti AI

L’arte e l’intelligenza artificiale convergono per creare qualcosa di unico, offrendo un’opportunità per esprimere la creatività in modi nuovi e innovativi. Esistono numerosi strumenti basati sull’intelligenza artificiale, ciascuno con una serie di funzionalità all’avanguardia progettate per generare immagini e nuove opere d’arte digitali. Questi strumenti, offrendo un’esperienza coinvolgente e stimolante, rappresentano l’avanguardia della tecnologia e dell’arte e danno a tutti la possibilità di esprimere la propria creatività. Ecco una panoramica di alcuni strumenti AI per creare immagini fuori dal comune.

Image Creator di Microsoft Designer

La velocità con cui l’intelligenza artificiale può produrre un’immagine ha portato gli utenti a ricercare piattaforme sempre più rapide e intuitive per un lavoro semplice e diretto. Pertanto, la scelta del miglior strumento spesso dipende dalle caratteristiche e dalle esigenze di ogni utente. Attualmente, gli strumenti disponibili sul web sono numerosi e tutti utilizzano l’intelligenza artificiale per generare immagini in pochi secondi a partire dagli input di testo forniti dall’utente, solitamente in pochi secondi. Tra questi “Image Creator” di Microsoft Designer uno tra i più conosciuti e funzionali per la generazione di immagini che si basa su DALL-E 3, il modello di generazione di immagini più avanzato di OpenAI.

L’accesso a Image Creator è gratuito e richiede solo un account Microsoft. Una volta effettuato l’accesso, gli utenti possono realizzare le proprie immagini inserendo il proprio input sulla barra di ricerca presente sulla pagina. Un aspetto distintivo di questo strumento è la possibilità di accedervi anche attraverso il chatbot AI di Microsoft, Copilot, precedentemente conosciuto come Bing chat. Image Creator è considerato lo strumento numero 1 per dare sfogo alla propria creatività, sfruttando l’intuitività della piattaforma in modo totalmente gratuito. Inoltre, è possibile chiedere al chatbot di generare qualsiasi tipo di immagine, inserendo un input chiaro e specifico di ciò che si vuole realizzare, con risultati di alta qualità.

DreamStudio di Stability AI

Stability AI ha sviluppato il noto generatore di testo in immagine open source, Stable Diffusion, che richiede un processo più complesso e competenze più avanzate. Per facilitare l’uso dell’intelligenza artificiale e la creazione di immagini, Stability AI ha creato DreamStudio, che incorpora Stable Diffusion in un’interfaccia utente facile da comprendere e utilizzare.

Una caratteristica essenziale di questa piattaforma è la presenza del prompt negativo, che serve a guidare l’intelligenza artificiale verso un risultato più specifico, delineando ciò che non si vuole vedere nelle immagini. Accedendo con il proprio profilo, sia tramite l’iscrizione che tramite il proprio account Google, è possibile accedere a un’interfaccia intuitiva e semplice. Inserendo le proprie indicazioni nei due spazi previsti, sia per il prompt che per il prompt negativo, è possibile vedere realizzata l’immagine desiderata. DreamStudio è una piattaforma completa che permette di dare sfogo alla propria creatività attraverso una personalizzazione sempre più ampia.

Dream by WOMBO

Dream by WOMBO offre la possibilità di creare opere d’arte e immagini inserendo un input di testp. La piattaforma, alimentata dall’algoritmo di apprendimento automatico di WOMBO AI, si rivela uno strumento completo e di grande utilità. Inoltre, Dream by WOMBO permette di utilizzare tutte le sue funzionalità sia su PC che su dispositivi mobili.

La piattaforma fornisce un’esperienza artistica unica e personalizzata dove è possibile scegliere tra diversi stili di design, come realistico, espressionismo, fumetto, astratto e molti altri. Come per la maggior parte delle piattaforme, è possibile iniziare con una versione gratuita e successivamente accedere a funzioni più ampie e senza limiti attraverso un abbonamento.

Craiyon per dare sfogo alla creatività

Craiyon è la piattaforma ideale per testare e avvicinarsi all’intelligenza artificiale in modo semplice. Sebbene possa non avere le stesse potenzialità di altre piattaforme più avanzate, e potrebbe non generare immagini perfette, è sicuramente un ottimo punto di partenza per familiarizzare rapidamente con l’intelligenza artificiale. Infatti, permette di generare un’immagine AI in pochi istanti, oltre alla possibilità di modificare più volte il prompt, fino a ottenere l’immagine finale perfetta.

Per sfruttare Craiyon, dopo aver raggiunto il sito, è possibile inserire il proprio prompt e attendere che l’AI faccia il resto, generando l’immagine in base all’input inserito. Il tempo di attesa può variare e potrebbe essere maggiore rispetto ad altre piattaforme. Tuttavia, la sua accessibilità rapida e gratuita lo rende un alleato ideale, pratico e veloce per chiunque desideri esplorare il mondo dell’intelligenza artificiale.

Midjourney l’arte AI professionale

Midjourney rappresenta un’eccellenza nel settore dei generatori di immagini AI e si rivela ideale per il rendering di immagini di alta qualità. Inoltre, la piattaforma dispone di una comunità su Discord che permette di condividere e visualizzare gli output generati da altri utenti. Per utilizzare Midjourney, è sufficiente selezionare “Sign up” in alto a destra sul sito ufficiale e fornire i dati richiesti.

La piattaforma offre piani a pagamento per sfruttare tutte le sue funzionalità. Una volta completata la registrazione e scelto il piano più adatto alle proprie esigenze, basterà iniziare a generare immagini AI. Nella pratica, basterà inserire una breve descrizione testuale dell’immagine e selezionare “Create”. Tuttavia, si segnala che la versione gratuita della piattaforma, utilizzabile per testare le sue funzionalità, può presentare dei blocchi che impediscono la generazione delle immagini.