Come scegliere una buona Carta di Credito e massimizzare i vantaggi

La scelta della migliore carta di credito passa per l’analisi di diversi elementi. Questo tipo di carta di pagamento, infatti, presenta caratteristiche uniche, con notevoli differenze rispetto alle carte di debito (abbinate al conto corrente) e alle carte prepagate. Con una carta di credito, infatti, è possibile senza registrare l’immediato addebito dell’importo grazie ad un plafond mensile messo a disposizione dal proprio istituto.

Per valutare i vantaggi di una carta di credito e individuare, quindi, l’opzione migliore del 2023 è necessario tenere in considerazione alcuni elementi come:

il costo fisso mensile legato al mantenimento della carta

legato al mantenimento della carta l’importo effettivo del plafond che rappresenta il margine di utilizzo mensile della carta stessa

che rappresenta il margine di utilizzo mensile della carta stessa le modalità di rimborso delle spese sostenute: con le carte a saldo è previsto un rimborso in un’unica soluzione nel mese successivo mentre con le carte a rate viene attivata una restituzione rateizzata con un tasso di interesse

delle spese sostenute: con le carte a saldo è previsto un rimborso in un’unica soluzione nel mese successivo mentre con le carte a rate viene attivata una restituzione rateizzata con un tasso di interesse il supporto alle tecnologie più moderne di pagamento e ai wallet digitali

la sicurezza garantita dall’istituto che ha emesso la carta

La combinazione di questi elementi consente di individuare facilmente quelle che sono le migliori carte di credito del momento. Con una scelta attenta è possibile ottenere uno strumento di pagamento davvero completo e in linea con le proprie necessità.

Tra le migliori carte di credito del momento c’è Mediolanum Credit Card, richiedibile attivando il SelfyConto, il conto corrente a canone zero per un anno e azzerabile successivamente di Banca Mediolanum. Per scoprire tutti i dettagli del conto e della carta di Banca Mediolanum, che costa appena 1 euro al mese, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

I vantaggi della carta di credito di Banca Mediolanum: è la scelta migliore del momento?

La Mediolanum Credit Card presenta un costo di appena 12 euro all’anno pari, quindi, ad 1 euro al mese e mette a disposizione un plafond di 1.500 euro che può essere incrementato in base alle proprie necessità.

La carta è a saldo ma include la funzione Easy Shopping che consente di dilazionare i pagamenti di importo superiore a 250 euro scegliendo il numero di rate e la durata e mantenendo sempre la possibilità di saldare le rate in anticipo. Mediolanum Credit Card, inoltre, supporta una serie di strumenti avanzati di sicurezza e gestione della carta oltre a poter contare sui pagamenti sicuri tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay.

Per richiedere la carta di credito è possibile puntare su Selfy Conto di Banca Mediolanum. Il conto corrente è a zero spese per il primo anno. Successivamente, è possibile azzerare il canone di 3,75 euro al mese rispettando alcuni requisiti.

Per gli Under 30, invece, il canone è sempre gratuito. Tutti i servizi bancari sono inclusi gratuitamente, a partire dai bonifici, e c’è una carta di debito inclusa senza costi aggiuntivi per pagare e prelevare senza commissioni in area Euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.