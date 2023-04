Come scegliere una Carta di Credito gratuita: ecco qual è quella su cui puntare

Per scegliere la Carta di Credito migliore in base alle proprie esigenze è necessario valutare, con molta attenzione, le caratteristiche di ogni singola carta, in modo da individuare con precisione pregi e difetti. Chi è alla ricerca di una Carta di Credito gratuita, ad esempio, dovrà valutare la presenza sia dei costi fissi che delle commissioni sull’ultimo oltre ai costi “indiretti” come, ad esempio, l’eventuale obbligo di apertura di un nuovo conto corrente.

Sulla base di quest’analisi sarà possibile scegliere una Carta di Credito davvero gratuita. Un esempio di questo tipo di strumento di pagamento è Carta YOU di Advanzia Bank che presenta canone zero a tempo indeterminato oltre che zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche all’estero, e include la possibilità di rateizzare le spese.

Carta YOU, inoltre, non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente mettendo a disposizione dei nuovi clienti vari bonus aggiuntivi come la possibilità di rateizzare le spese e una polizza viaggi gratuita. Per richiedere Carta YOU è possibile accedere al sito ufficiale e inviare la richiesta di emissione online tramite il link qui di seguito.

Carta YOU: la carta di credito gratuita da scegliere oggi

Tra le tante opzioni presenti sul mercato, Carta YOU si distingue come una delle migliori carte di credito gratuite su cui puntare. Questa carta presenta le seguenti caratteristiche:

è a canone zero a tempo indeterminato e senza la necessità di rispettare alcun requisito

e senza la necessità di rispettare alcun requisito non prevede commissioni su pagamenti e prelievi, anche all’estero

anche all’estero permette di utilizzare il circuito Mastercard e, quindi, è accettata in tutto il mondo

e, quindi, è accettata in tutto il mondo include una polizza viaggi gratuita

permette la rateizzazione delle spese

Per richiedere Carta YOU è possibile seguire la procedura qui di seguito:

Come anticipato in precedenza, Carta YOU non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente. Le spese sostenute con carta, infatti, possono essere saldate tramite bonifico bancario dal proprio conto, senza costi aggiuntivi. In questo modo, non è necessario aprire un conto (spesso obbligatorio per accedere ad una carta di credito gratuita) e dover far fronte ad ulteriori costi.

