Come seguire le Serie TV HBO questo weekend dall'Italia

HBO è una fantastica piattaforma che trasmette contenuti esclusivi in streaming, come le tanto famose e blasonate Serie TV, ma che non è disponibile agli utenti in Italia. Questo però è un limite facilmente superabile grazie a una buona VPN. Prima di entrare nello specifico, approfitta subito dell’offerta di NordVPN.

Grazie alla promozione Black Friday hai subito il 74% di sconto! Approfittane subito, così questo weekend puoi seguire le Serie HBO anche se ti trovi in Italia. Infatti, questa VPN – tra le migliori sul mercato – offre oltre 6700 server di proprietà posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo. Questi vengono aggiornati regolarmente per garantirti efficacia contro i blocchi regionali delle piattaforme di streaming.

Per vedere le Serie TV firmate HBO in streaming dall’Italia devi creare un account degli Stati Uniti o di uno dei Paesi in cui il servizio è disponibile. Puoi farlo seguendo alcuni semplici passaggi grazie a NordVPN e alle sue funzionalità semplicissime da usare, ma super avanzate.

Come impostare NordVPN per vedere le Serie TV HBO dall’Italia

Vediamo ora, nello specifico, passo dopo passo, come impostare NordVPN per poter vedere le Serie TV HBO dall’Italia, che è tra i Paesi non supportati dalla piattaforma di streaming in questione. Prima di tutto devi scaricare l’app multi-device di questa VPN. Quindi approfitta subito dell’offerta di NordVPN. Sono disponibili app per tutti i sistemi operativi, incluse anche diverse smart TV.

Dopodiché attiva l’app selezionando un server, tra quelli disponibili, posizionato in uno dei Paesi dove è possibile attivare un abbonamento alla piattaforma di streaming. Vai sul sito ufficiale di HBO e attiva un abbonamento, assicurandoti che la tua nuova VPN sia attiva e nella posizione virtuale corretta.

Una volta attivato l’abbonamento, scarica l’app HBO per i tuoi dispositivi e accedi sempre e solo quando sei connesso al server corretto, così da vedere le Serie TV anche dall’Italia. Tutto è veloce, semplice e legale per poterti godere i suoi contenuti disponibili già da questo weekend.