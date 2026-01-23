Come sta andando la TV gratis di Telly? Spoiler: male

A maggio 2023 abbiamo segnalato su queste pagine l’arrivo di Telly, azienda al debutto con un obiettivo un tantino ambizioso: rivoluzionare il settore TV. La proposta è stata fin da subito accolta con curiosità. Chi non vorrebbe mettere in salotto un televisore 4K a costo zero? L’unica clausola da accettare è la presenza di un secondo display sotto quello principale, su cui sono visualizzate pubblicità in continuazione. Un modello di business inedito, le cui potenzialità sono parse fin da subito evidenti. Lo stesso vale però per i suoi limiti. Chi può garantire agli inserzionisti che l’utente non finisca per coprire il pannello inferiore così da non essere infastidito?

Solo 35.000 unità per la TV gratis di Telly

La società responsabile del progetto non ha fin qui rilasciato alcun comunicato in merito all’accoglienza, ma oggi trapelano informazioni (non confermate in via ufficiale) che fanno pensare a un flop. A fronte delle 500.000 unità che Telly pensava di poter distribuire entro i primi mesi di disponibilità, ne sarebbero state installate solo 35.000 in oltre due anni, fino al Q3 2025. Lo ha svelato Janko Roettgers di Lowpass (link a fondo articolo), facendo riferimento alle informazioni contenute in un documento riservato destinato agli investitori.

I primi problemi per Telly sarebbero emersi fin dal via delle spedizioni. Lo stesso documento cita un numero molto elevato di rotture durante il trasporto, affidato a FedEx, per il 10% circa delle unità. A questo si aggiungono ritardi nelle sostituzioni e altre lamentele raccolte in un thread dedicato su Reddit.

A livello di specifiche tecniche, si tratta di un televisore da 55 pollici con soundbar integrata (tra i due display), una fotocamera e un microfono da utilizzare per le videochiamate. I responsabili hanno assicurato fin da subito che non ci sono rischi per la privacy, ma anche questo fattore potrebbe aver pesato sull’accoglienza non esattamente calorosa. Le funzionalità smart sono affidate a un dongle con Android TV fornito in dotazione.