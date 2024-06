Come tagliare le spese di viaggio grazie alle VPN

Se stai programmando le tue prossime vacanze devi sapere una cosa molto importante. Grazie alle VPN puoi tagliare le spese di viaggio assicurandoti un ottimo risparmio. Anche se ha dell’incredibile, grazie a questa tecnologia è davvero possibile farlo. Attiva ora CyberghostVPN, oggi in offerta a un prezzo speciale. Completa di tutto e super affidabile, questa soluzione ti darà grandi soddisfazioni.

Spesso si pensa che soluzioni di questo tipo siano utili solo per sicurezza e privacy. In realtà CyberghostVPN è in grado di migliorare la tua vita, assicurandoti ottimi vantaggi che gli altri non possono avere. Ad esempio, prezzi più convenienti quando viaggi. Prenota attivando questa VPN sul tuo dispositivo. Non solo potrai aggirare la pratica del price steering, ma sfruttarla a tuo vantaggio.

Infatti, se molti eCommerce e servizi monitorano la nostra navigazione proponendo listini prezzi calibrati sulle nostre abitudini e preferenze, grazie a CyberghostVPN possiamo rendere completamente anonima la nostra navigazione, tramite un nuovo indirizzo IP, differente da quello reale. Inoltre, possiamo anche cambiare posizione virtuale così da acquistare da un altro Paese che non è l’Italia pur senza spostarci fisicamente.

VPN: come risparmiare sulle spese di viaggio

Attiva ora CyberghostVPN, oggi in promozione speciale. Grazie a questa VPN puoi risparmiare sulle spese di viaggio. Infatti, come dicevamo prima, puoi scegliere tu la posizione virtuale che vuoi assegnarti selezionando un server posizionato in un determinato Paese. La scelta della zona geografica è fondamentale perché dovrai posizionarti dove i prezzi solitamente sono più bassi. Ecco un elenco dei Paesi dove generalmente il price steering è conveniente:

Polonia

Bulgaria

Albania

Macedonia

Venezuela

Ecuador

India

Turchia

Tunisia

Argentina

Ovviamente non si tratta di un elenco definitivo. Perciò ti consigliamo di provare selezionando anche altri Paesi dove, generalmente, la vita costa poco e necessariamente i prezzi devono essere più bassi ed equilibrati agli stipendi. Quindi una buona VPN, come CyberghostVPN, è utile non solo a mettere in sicurezza e privacy i tuoi dispositivi, ma anche a farti risparmiare sulle spese di viaggio come biglietti aerei, prenotazione di strutture ricettive, noleggio auto o moto e molto altro.