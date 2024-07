Come trasformare le immagini 2D in 3D con l'AI

Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, sono nati diversi software in grado di convertire in modo automatico immagini 2D (come le fotografie) in modelli 3D, senza che l’utente debba necessariamente possedere competenza di modellazione 3D.

Come funzionano gli strumenti AI per convertire le immagini 2D in 3D

Questi programmi AI sono stati addestrati su grandi quantità di dati 3D (modelli, scene, oggetti) per imparare le correlazioni tra un’immagine 2D e la rispettiva rappresentazione 3D. In pratica, analizzando milioni di esempi, le reti neurali apprendono come una determinata scena 2D debba essere tradotta nello spazio tridimensionale. Perciò, fornendo semplicemente una foto come input, lo strumento AI è in grado di generare un modello 3D con texture e animazioni in modo completamente automatico, ottenendo risultati sorprendentemente realistici.

6 strumenti AI per convertire le immagini 2D in 3D

L’utente non deve far altro che caricare l’immagine 2D e lo strumento AI si occupa del processo di conversione. Queste tecnologie stanno rivoluzionando il campo della computer grafica, rendendo la modellazione 3D alla portata di tutti.

1. 3D Alpha (freemium)

Alpa 3D è uno strumento di intelligenza artificiale generativa che permette di convertire immagini 2D e testi in modelli 3D. Funziona così: l’utente carica un’immagine 2D (ad es. una foto di una sedia) o inserisce una descrizione testuale di un oggetto (ad es. “una poltrona rossa”). Alpa 3D utilizza algoritmi di AI addestrati su migliaia di esempi per generare automaticamente un modello 3D dell’oggetto, texturizzato e pronto per essere utilizzato.

Al momento, il modello AI di Alpa 3D è stato addestrato solo su determinate categorie di oggetti come scarpe e mobili. Perciò l’utente può convertire in 3D solo immagini di quegli oggetti specifici. In futuro la libreria di addestramento verrà sicuramente ampliata per consentire una maggiore libertà creativa. Il modello text-to-image non ha le stesse limitazioni.

I modelli generati possono essere esportati e utilizzati in applicazioni di realtà aumentata come Adobe Aero. Questa tecnologia semplifica notevolmente la creazione di contenuti 3D partendo da zero. Alpa 3D è disponibile in versione freemium, ovvero è utilizzabile gratuitamente ma con alcune limitazioni. I nuovi utenti che si registrano al servizio ricevono inizialmente 50 crediti gratuiti da utilizzare per generare immagini 3D tramite l’intelligenza artificiale.

Ogni conversione da 2D a 3D effettuata consuma un certo numero di crediti, variabile in base alla complessità dell’immagine di partenza. Quindi i 50 crediti iniziali consentono di testare liberamente le funzionalità di Alpa 3D e generare i primi modelli 3D dalle proprie immagini 2D o descrizioni testuali, senza dover pagare. Terminati i crediti gratuiti, per continuare ad utilizzare il servizio è necessario scegliere uno dei piani a pagamento.

2. Make3D (gratis)

Make3D è un’applicazione web gratuita che permette di convertire foto 2D in immagini 3D, dando l’illusione della profondità. L’utente deve semplicemente caricare una foto oppure inserisce l’URL di un’immagine presente online. Make3D, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, analizza la foto 2D e genera una versione 3D con effetti di profondità.

L’output non è un vero e proprio modello 3D che si può ruotare, ma una foto modificata per sembrare tridimensionale. La qualità della conversione dipende dal contenuto dell’immagine originale e da quanto è facile per l’algoritmo determinare la profondità. Le foto 3D generate possono essere scaricate o incorporate in pagine web. Data la natura gratuita dello strumento, i risultati non sono paragonabili a software professionali, ma possono essere interessanti per scopi creativi o di intrattenimento.

3. Tripo AI (freemium)

Tripo AI è un servizio freemium che permette di convertire immagini 2D in modelli 3D. L’utente carica un’immagine 2D come una foto (sotto forma di PNG, JPEG, WEBP e BMP) o un disegno vettoriale. È possibile anche caricare le immagini utilizzando un prompt di testo per la creazione. Tripo poi utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare l’immagine e generare automaticamente una versione 3D texturizzata.

Gli utenti gratuiti hanno a disposizione 600 crediti al mese, ogni conversione 2D-3D consuma un certo numero di crediti. Con questi crediti si possono generare modelli 3D e applicare miglioramenti come animazioni o stili artistici. Esistono anche piani a pagamento con più crediti mensili. Ma la versione gratuita produce già risultati 3D di buona qualità, paragonabili ai piani Premium.

4. Immersity AI (freemium)

Immersity AI è uno strumento che permette di convertire immagini 2D in contenuti 3D di varie tipologie. Ha due funzionalità principali:

Conversione di immagini 2D in 3D motion : l’utente carica una foto, Immersity AI la trasforma in un breve video con effetto parallasse 3D, dando l’illusione del movimento. Si possono personalizzare vari parametri per ottenere il risultato migliore.

: l’utente carica una foto, Immersity AI la trasforma in un breve video con effetto parallasse 3D, dando l’illusione del movimento. Si possono personalizzare vari parametri per ottenere il risultato migliore. Conversione di immagine 2D in video : si tratta di una novità assoluta e permette di creare video 3D coinvolgenti per i dispositivo XR, compresi Apple Vision Pro e Meta Quest .

: si tratta di una novità assoluta e permette di creare video 3D coinvolgenti per i dispositivo XR, compresi e . Conversione di immagini 2D in immagini 3D: l’immagine originale viene resa tridimensionale, con effetti di profondità. Anche qui ci sono opzioni di personalizzazione, ma i risultati sono generalmente meno impressionanti rispetto ai video 3D.

I nuovi utenti ricevono 100 crediti gratuiti da usare per le conversioni. È anche possibile scaricare contenuti 3D con watermark senza usare crediti. Il prezzo dei crediti aggiuntivi è comunque molto conveniente. Attualmente, 500 crediti hanno un costo di 5 dollari e 1,000 crediti di 7.99 dollari.

5. Meshy (freemium)

Meshy è un servizio che offre la possibilità di convertire immagini 2D in modelli 3D, in modalità freemium. I nuovi utenti ottengono gratuitamente 200 crediti al mese da utilizzare per generare modelli 3D a partire da immagini bidimensionali. Ogni conversione consuma un certo numero di crediti, che aumentano per risultati più complessi e definiti.

Con l’account gratuito le funzionalità sono limitate: si può elaborare una sola conversione per volta e non si ha accesso a strumenti avanzati di editing dei modelli 3D. Inoltre la qualità dei risultati è piuttosto bassa, con modelli sfocati e poco fedeli all’immagine originale.

Per risultati professionali e funzionalità complete sono disponibili piani a pagamento con costi a partire da 16 dollari al mese, che è comunque un prezzo abbordabile. Gli abbonamenti premium consentono di modificare i modelli 3D generati, migliorandone precisione e definizione.

6. Spline (premium)

Spline è un software di modellazione 3D che permette di creare contenuti 3D vettoriali interattivi, come scene e personaggi animati per siti web e applicazioni. Include un generatore AI in grado di produrre automaticamente modelli 3D partendo da immagini 2D o da una descrizione testuale.

Ad esempio, caricando una foto l’AI genera un modello 3D corrispondente, oppure inserendo una frase come “una spirale colorata” si ottiene il relativo modello 3D. Questa funzionalità di generazione AI fa parte del piano Premium a pagamento, che costa a partire da 24$ al mese.

Il piano gratuito offre invece solo le funzioni di modellazione 3D manuale. Una volta generato il modello 3D con l’AI, è possibile modificarlo e perfezionarlo utilizzando gli strumenti di editing avanzati presenti in Spline. Ad esempio aggiungendo texture, animazioni, ed effetti di stile.