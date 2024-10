Come usare ChatGPT per riassumere un documento

ChatGPT può aiutare a riassumere un documento? Assolutamente sì, e ci sono due metodi efficaci per farlo. Il più semplice, consiste nell’incollare all’interno della chat l’abstract o l’introduzione di un documento e chiedere a ChatGPT di generare un riassunto. Tuttavia, questo approccio funziona bene solo per testi brevi e semplici.

Per i documenti più lunghi e complessi, ci si può affidare anche a plugin come AskYourPDF o AskYourPDF Research Assistant, che permettono di caricare file più corposi e di richiedere un riassunto. Naturalmente, in tutti i casi, è sempre è consigliabile verificare e correggere gli output forniti dal chatbot.

Come riassumere un articolo con ChatGPT

ChatGPT può essere impiegato per riassumere efficacemente qualsiasi testo. Ecco una guida dettagliata su come sfruttare questa funzionalità.

1. Selezionare l’articolo

Il primo passo consiste nel trovare l’articolo online che si desidera riassumere. Una volta individuato, è necessario copiarne l’URL e tenerlo a portata di mano in una scheda separata del browser.

2. Accedere a OpenAI

Per utilizzare il chatbot di OpenAI, è necessario accedere al proprio account su ChatGPT. Se non si dispone ancora di un account, è possibile crearne uno seguendo la procedura di registrazione.

3. Chiedere il riassunto

Una volta effettuato l’accesso, basta inserire il prompt, ad esempio: “Riassumi l’articolo linkato qui: https://www.punto-informatico.it/8-modi-piu-efficienti-per-usare-chatgpt-nella-ricerca/” e si clicca su invia.

4. Perfezionare il riassunto

ChatGPT elaborerà la richiesta e fornirà un riassunto dell’articolo. Se il risultato non è soddisfacente, è possibile fare clic su “Rigenera risposta” per ottenere una nuova sintesi o modificare la richiesta per ottenere un risultato più preciso.

In caso di difficoltà nell’estrazione del testo dalle pagine web, è possibile utilizzare strumenti gratuiti che convertono l’HTML, il linguaggio di markup standard per le pagine web, in testo semplice, facilitando così l’utilizzo in ChatGPT.

Come scrivere un prompt efficace per il riassunto di un articolo su ChatGPT

Per fare in modo che ChatGPT fornisca il riassunto dell’articolo che si desidera, ecco 3 modi fondamentali per perfezionare la richiesta.

1. Specificare la lunghezza del riassunto

Per ottenere riassunti brevi e concisi tramite ChatGPT, è consigliabile includere nel prompt indicazioni specifiche sulla lunghezza desiderata del testo. Ad esempio, si può richiedere “Per favore, fornisci un riassunto di questo articolo in massimo 125 caratteri” oppure “Riassumi questo testo in una sintesi di 150-300 parole“. Specificare un limite di lunghezza aiuta ChatGPT a generare riassunti più sintetici ed efficaci. Tuttavia, a volte anche fornendo queste indicazioni, la qualità del riassunto prodotto può non essere ottimale.

2. Specificare cosa includere nel riassunto dell’articolo

ChatGPT funziona meglio quando viene fornito il giusto contesto e le istruzioni sono chiare e specifiche. Per ottenere dei buoni riassunti, è importante pensare con attenzione a ciò che si vuole come output e fornire un prompt dettagliato. Ad esempio, se si desidera un riassunto di un podcast, è utile fornire la trascrizione completa del podcast e poi specificare chiaramente ciò che si desidera nel riassunto, ad esempio chiedendo “Quali sono i punti chiave discussi dagli ospiti riguardo al tema X?“. Meglio evitare domande generiche come “Che cosa hanno detto?“. In questo modo l’AI può analizzare il contenuto nel suo complesso e produrre un riassunto accurato.

3. Indicare la struttura del riassunto

Immagiamo che si voglia riassumere l’articolo in soli 5 punti, ma come fa ChatGPT a saperlo? Non è così intelligente (ancora). Tuttavia, è possibile fornire a ChatGPT le informazioni di cui ha bisogno, in modo che possa generare risposte appropriate. Ad esempio, si può chiedere: “Riassumi l’articolo in 100 parole e 5 punti“.

I limiti di ChatGPT

L’utilizzo di ChatGPT per riassumere articoli e documenti presenta alcuni limiti che gli utenti devono tenere in considerazione:

ChatGPT fa fatica a elaborare grandi quantità di testo. I modelli GPT-4 e GPT-4o e GPT-4o mini possono contenere 128.000 token, equivalenti a circa 50 pagine, nella loro memoria. Ciò è sufficiente per riassumere la maggior parte degli articoli di notizie. Tuttavia, per riassumere documenti più lunghi può essere necessario suddividerli. Inoltre, sebbene questi modelli possano immagazzinare molte informazioni, la loro produzione è limitata a un massimo di 4096 token, pari a circa 3 pagine di testo, per singola risposta.

Attenzione alle risposte plausibili ma errate. ChatGPT, come tutti i chatbot AI, può soffrire di allucinazioni, perciò non sempre genera risposte accurate. È bene prendere le sue risposte con le pinze e soprattutto: verificare, verificare, verificare.

Eccessiva semplificazione. Poiché ChatGPT non ha capacità di riflessione critica, ha la tendenza a eliminare dettagli e sfumature importanti presenti nel testo originale, producendo sintesi che non colgono tutta la complessità del contenuto di partenza. Questo può non costituire un problema quando si richiedono riassunti a scopo di puro intrattenimento.

Tuttavia, se ChatGPT viene utilizzato per riassumere testi che richiedono una piena comprensione, come articoli accademici che si intendono poi citare in una tesi, è fortemente consigliato leggere i testi completi anziché affidarsi solo al riassunto automatizzato. Questo per evitare di perdere dettagli cruciali che potrebbero compromettere la precisione e validità del lavoro.

ChatGPT può riassumere un PDF?

ChatGPT può generare riassunti di documenti in formato PDF. Tuttavia, la qualità dei riassunti può variare significativamente in base alle caratteristiche del documento originale.

Il chatbot AI, infatti, sembra produrre riassunti più puntuali e strutturati quando il PDF contiene elementi come titoli e sottotitoli su cui basarsi. In questi casi può generare un elenco di punti chiave corrispondenti alle varie sezioni del documento. Al contrario, quando il PDF non presenta una struttura definita con titoli e intestazioni, ChatGPT genera riassunti più vaghi e meno accurati, che non colgono efficacemente i concetti chiave del testo originale.

ChatGPT può riassumere i video?

Attualmente ChatGPT non ha la capacità di elaborare e comprendere autonomamente i contenuti video, nonostante possieda capacità multimodali. Non può quindi guardare un video e riassumerne il contenuto in modo indipendente. Per ottenere un riassunto di un video tramite il chatbot di OpenAI, è necessario fornire prima una trascrizione completa di tutto il parlato presente nel video.

Questa trascrizione può essere ottenuta manualmente oppure tramite l’utilizzo di servizi automatici di trascrizione video. Una volta che si dispone del testo contenente tutto il dialogo e la narrazione presenti nel video originale, questo può essere fornito come prompt a ChatGPT.

A questo punto, avendo accesso al contenuto testuale, il modello sarà in grado di generare un riassunto scritto che sintetizza i punti chiave del video. In parole povere, anche se ChatGPT non può ancora elaborare video in autonomia, fornendogli una trascrizione completa del contenuto verbale del video si può ottenere un riassunto accurato basato effettivamente su quanto detto e raccontato nel video originale.