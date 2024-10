Come usare ChatGPT per tradurre video e risparmiare tempo

Tradurre i contenuti di un video in un’altra lingua può essere un processo lungo e dispendioso in termini di tempo, ma oggi, grazie all’intelligenza artificiale è possibile tradurre contenuti video in diverse lingue in modo fluido e rapido. Strumenti come ChatGPT, integrati con appositi plugin come Video Insights, sono in grado di automatizzare buona parte del processo di traduzione.

Il plugin, infatti, è in grado di trascrivere automaticamente i dialoghi di un video, tradurli nella lingua desiderata e sincronizzare il testo tradotto con la traccia audio originale.

In questo modo, non è più necessario trascrivere manualmente il video e tradurre il testo. Video Insights esegue queste operazioni in modo rapido e accurato grazie a ChatGPT. L’utente deve solo rivedere la traduzione finale e apportare eventuali modifiche prima di unire traccia audio e sottotitoli.

Cosa sono i plugin di ChatGPT?

I plugin per ChatGPT funzionano in modo simile alle estensioni di un browser web. Proprio come le estensioni di Chrome o Firefox aggiungono nuove funzionalità al browser, i plugin di ChatGPT estendono e potenziano le capacità di base dell’AI conversazionale. Questi piccoli componenti software, sviluppati da terze parti, si integrano perfettamente con l’interfaccia del chatbot di OpenAI.

Mentre ChatGPT può già generare testi e dialogare in modo naturale, i plugin mirano ad espanderne le competenze in aree e compiti più specifici. Ad esempio, alcuni plugin consentono a ChatGPT scrivere codice o di rispondere a domande complesse in ambito scientifico, altri gli permettono di trascrivere o tradurre contenuti multimediali come video e audio.

In sostanza, si tratta di componenti aggiuntivi che vanno a potenziare e personalizzare ChatGPT, fornendogli abilità extra oltre al suo core principale.

I vantaggi dell’utilizzo dei plugin di ChatGPT

I plugin di ChatGPT migliorano le funzionalità di ChatGPT per una serie di scopi. I plugin consentono agli utenti di personalizzare il modello per soddisfare esigenze o scenari d’uso specifici, tra cui l’integrazione con servizi esterni, database o strumenti specializzati, l’implementazione di funzionalità specifiche per il settore (come quelle utilizzate nella sanità, nell’e-commerce o nella finanza), il supporto di applicazioni di traduzione e l’esecuzione di analisi dei dati.

Cos’è Video Insights di ChatGPT e come funziona?

Video Insights è un plugin di ChatGPT che permette di trascrivere e tradurre contenuti video in diverse lingue. Questo strumento automatizza il processo di generazione di sottotitoli e traduzioni a partire da video, ed è particolarmente utile per chi ha bisogno di lavorare con contenuti in diverse lingue senza un software specializzato.

La velocità di elaborazione dipende dalla lunghezza del video, ma nella maggior parte dei casi i risultati vengono prodotti in pochi minuti. Le traduzioni sono abbastanza accurate per un utilizzo generico, tuttavia la presenza di accenti molto marcati o audio di scarsa qualità possa portare occasionalmente a errori minori.

Nel complesso, Video Insights fornisce traduzioni rapide e affidabili, che richiedono perlopiù solo piccole correzioni manuali prima della pubblicazione, rendendolo uno strumento prezioso quando il tempo a disposizione è limitato.

Come utilizzare Video Insights per tradurre i video di YouTube

Video Insights può essere utilizzato in due modi diversi, a seconda che il contenuto sia ospitato su YouTube oppure sia disponibile come file memorizzato in locale.

Come usare Video Insight per i video di YouTube

Per tradurre i video di YouTube con Video Insight di ChatGPT, procedere in questo modo:

Innanzitutto, aprire ChatGPT e cercare il plugin “Video Insights” nella pagina Esplora GPT;

Incollare il link del video di YouTube direttamente nella casella di richiesta e richiedere la traduzione;

Quindi, fare clic su Accedi con action.videoinsights.ai. Si verrà reindirizzati al sito web di Video Insights per creare un account;

Una volta terminata la registrazione, gli account ChatGPT e Video Insights saranno collegati e si verrà reindirizzati nuovamente a ChatGPT. Cliccare su Consenti o Consenti sempre per permettere a ChatGPT di condividere le informazioni richieste con Video Insights;

Video Insights genererà quindi una trascrizione del video direttamente nella chat di ChatGPT.

Di default, Video Insights traduce automaticamente la trascrizione nella lingua di destinazione impostata. Sebbene questo approccio funzioni bene nella maggior parte dei casi, a volte può essere preferibile far trascrivere il video nella sua lingua originale e poi tradurre separatamente il testo con programmi di traduzione professionali, come DeepL. Questo approccio, sebbene richieda qualche passaggio in più, può rivelarsi utile per tradurre contenuti complessi, dove è necessaria una maggiore accuratezza.

Come usare Video Insights per tradurre i video che non sono su YouTube (su PC o chiavetta USB)

Per i video che non sono ospitati su YouTube, il processo è leggermente diverso. Mentre ChatGPT supporta il caricamento diretto dei file multimediali, questa opzione non sembra funzionare quando si utilizza il plugin Video Insights. Per i video che, ad esempio sono memorizzati sul PC, è necessario utilizzare il sito web di Video Insights per caricare i file. Ecco come funziona.

Innanzitutto, caricare un video fittizio nella chat con una richiesta di traduzione del video. In questo modo si attiverà la richiesta di sincronizzazione da cui è possibile collegare l’account ChatGPT all’account Video Insights;

Cliccare quindi su Accedi con action.videoinsights.ai per creare un account;

Una volta terminata la registrazione, gli account ChatGPT e Video Insights saranno collegati e si verrà indirizzati nuovamente su ChatGPT;

Lanciare una nuova scheda, andare su Videoinsights.ai. Cliccare su Dashboard, Media Library e caricare il video sul sito;

Una volta caricato il file, tornare su Video Insights su ChatGPT e chiedete la traduzione del video appena caricato. A questo punto, il plugin sarà in grado di generare una trascrizione.

Video Insights di ChatGPT: trascrizioni e traduzioni rapide in un unico posto

Video Insights di ChatGPT permette di ottenere trascrizioni e traduzioni di video senza dover passare tra diverse applicazioni o strumenti. Si può caricare un video, sia da YouTube che dal PC, direttamente nella chat di ChatGPT e ottenere rapidamente la trascrizione e la traduzione nello stesso posto.

Questa funzionalità fa risparmiare molto tempo quando si lavora a progetti con scadenze ravvicinate. Invece di attendere i servizi esterni, che possono richiedere ore o giorni, ChatGPT fornisce trascrizioni e traduzioni abbastanza accurate quasi istantaneamente dopo il caricamento del video. Non è nemmeno necessario trascrivere o tradurre manualmente frame per frame, un processo che richiederebbe ore.