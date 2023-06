Come utilizzare efficacemente ChatGPT per imparare l'inglese e altre lingue straniere

Imparare una nuova lingua può essere una sfida personale, ma richiede tempo, impegno e mezzi per studiare stimolanti. Per migliorare le proprie competenze linguistiche, è necessario esporre il proprio cervello a una varietà di input e output, come ascoltare, leggere, scrivere e parlare.

Tuttavia, non sempre è facile trovare le opportunità e le risorse per praticare una lingua in modo efficace e divertente. Spesso si finisce per usare metodi noiosi e ripetitivi, come memorizzare vocaboli e regole grammaticali, o per affidarsi a traduttori automatici che non aiutano a sviluppare la propria intuizione linguistica. Ma è arrivata l’ora di sfruttare l’intelligenza artificiale per imparare l’inglese e altre lingue straniere, e trasformare ChatGPT in un insegnate virtuale.

Come usare ChatGPT per imparare una lingua

ChatGPT è un chatbot basato sull’intelligenza artificiale che può produrre risposte in una vasta gamma di lingue diverse, anche cambiando lingua in una stessa conversazione. Grazie a questo, può essere un potente strumento per aiutare a imparare e praticare una lingua. Con ChatGPT è possibile imparare una lingua in diversi modi, a seconda del livello di competenza e degli obiettivi, cercando di trovare la tecnica più indicata alle proprie esigenze, e ovviamente impegnarsi come un qualsiasi altro metodo di studio. Per sfruttare al meglio ChatGPT bisogna imparare a conoscere l’intelligenza artificiale, i chatbot basano le loro risposte a secondo del prompt inseriti, per questo motivo le domande devono essere chiare e precise.

ChatGPT può essere quindi il compagno virtuale ideale per imparare l’inglese perché può trasformarsi anche in un professore, creando una conversazione interattiva. In quanto, ChatGPT è in grado di generare opinioni, informazioni, consigli, curiosità e altro ancora. Ma non solo, di base è in grado di creare anche contenuti creativi, un supporto utile per imparare la lingua straniera, magari attraverso testi diversi più creativi come una storia o una poesia, invece delle solite frasi standard. Una delle funzioni più interessanti è proprio la possibilità di avere in pochi secondi degli esercizi, per testare le proprie conoscenze in una lingua specifica. Basterà domandare a ChatGPT di genere un esercizio su un determinato argomento, in pochi secondi apparirà sulla chat l’esercizio richiesto. Ovviamente, non sarà da meno neanche nella correzione, basterà chiedere a ChatGPT, di correggere frasi, testi o esercizi. Ad esempio:

Prompt “Correggi il mio inglese hello, jonny whats your name” ChatGPT “Correggerò la tua frase in inglese. La forma corretta sarebbe: “Hello, Johnny. What’s your name?””

Inoltre, è possibile utilizzare ChatGPT come un traduttore così da avere un supporto per capire la nuova lingua da studiare. Infatti, basterà chiedere a ChatGPT di tradurre parole, frasi o testi interi nella lingua desiderata. Oppure, cercare approfondimenti e spiegazioni, come le differenze tra due lingue o tra due modi di dire la stessa cosa. ChatGPT, può essere anche un tutor in grado di spiegare e personalizzare le richieste. Nello specifico il chatbot intelligente può essere utilizzato come un vero e proprio Tutor, in grado di supportare l’utente nello studio della nuova lingua, è infatti possibile chiedere a ChatGPT di spiegare il significato, la pronuncia, la grammatica e l’uso di parole, frasi o espressioni. Oppure, domandare di generare degli esercizi personalizzati, come completare le frasi, scegliere l’alternativa corretta, tradurre il testo. Ma anche semplicemente fornire dei consigli su come imparare o migliorare la conoscenza di una lingua straniera, ad esempio attraverso un semplice prompt:

“Come posso migliorare la mia pronuncia”, ChatGPT stilerà una serie di consigli lunghi e dettagliati: “Ascolta attentamente: Cerca di esporsi il più possibile all’inglese autentico…Ripeti dopo un madrelingua…Pratica la pronuncia ripetendo dopo un madrelingua…Registra la tua voce…Leggi ad alta voce…Fai pratica con gli esercizi di pronuncia…Ecc.”

Ricordando che ChatGPT è un supporto per lo studio, non è una magia, anche attraverso questi strumenti non si impara in qualche secondo l’inglese o altre lingue straniere. Infatti, non bisogna credere che l’intelligenza artificiale sia solo un metodo dove ottenere soluzioni facili e veloci. L’intelligenza artificiale sì riduce il tempo, in quanto è in grado di generare risposte unendo dati informativi in pochi secondi, ma non riduce l’impegno, in quanto lo studio vero e proprio spetta all’uomo e richiede tempo e concentrazione, come su un classico libro di testo.

Come rendere ChatGPT ancora più produttivo

ChatGPT è uno strumento rivoluzionario che può fare molte cose incredibili, ma se si ha voglia di rendere più semplice e veloce la comunicazione per imparare l’inglese o una lingua straniera, si possono scaricare delle estensioni, come Promptheus per parlare con ChatGPT con la propria voce. Dopo aver scaricato l’estensione basterà iniziare a chattare con ChatGPT usando i prompt suggeriti o scrivendo le domande desiderate, per usare ChatGPT per imparare una lingua in modo ancora più efficace. Ma nel dettaglio ecco come scaricare l’estensione:

Creare un account ChatGPT gratuitamente su chat.openai.com;

Scaricare l’estensione Promptheus dal Chrome Web Store;

Accedere all’estensione Promptheus con l’account ChatGPT;

Scegliere la lingua da imparare o praticare tra le oltre 190 disponibili, nell’impostazioni in alto a destra.

In questo modo la comunicazione sarà più veloce, così da poter ottenere spiegazioni ma anche un allenatore per la pronuncia della lingua straniera. Per farlo basterà utilizzare domandare a ChatGPT una spiegazione sul contesto, la cultura, la storia o la logica dietro a parole, frasi o espressioni attraverso la propria voce, per conoscere fino in fondo la lingua da imparare. Infine, per intensificare e ampliare le proprie conoscenze sulla lingua, con esempi reali, ChatGPT può fornire analogie, metafore o immagini per rendere più chiaro il concetto.