Come vedere 9-1-1 in streaming dall'estero

La serie 9-1-1 è uno dei titoli più visti di Rai 2. Racconta la vita quotidiana dei poliziotti, pompieri e paramedici di Los Angeles, con le difficoltà che devono affrontare in qualsiasi momento quando sono al lavoro. Diretta da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, vede la partecipazione straordinaria di Angela Bassett (nominata Miglior attrice in una serie drammatica nel 2020, 2022 e 2023 ai NAACP Image Awards).

Per vedere 9-1-1 in streaming dall’estero su RaiPlay occorre attivare una VPN, a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. Il punto di riferimento è NordVPN, in queste ore in offerta lampo a 3,09 euro al mese per 24 mesi invece di 8,29 euro.

9-1-1: come vederla su RaiPlay all’estero

Di seguito i passaggi da compiere per riuscire a guardare la serie 9-1-1 in streaming su RaiPlay anche dall’estero:

Scarica l’app RaiPlay ed effettua la registrazione di un nuovo account. Attiva NordVPN: la migliore VPN sul mercato è in promo a 3,09 euro al mese per i primi due anni, con in più 3 mesi extra gratis. Esegui il download dell’app NordVPN sul dispositivo dove intendi seguire la serie televisiva. Seleziona uno dei server VPN presenti in Italia per far credere al provider di rete di essere connesso dall’Italia, superando così il blocco geografico. Apri l’app RaiPlay e seleziona il riquadro dedicato alla diretta di Rai 2 o alla serie con protagonsta l’attrice Angela Bassett.

Insieme ad Angela Bassett, gli altri interpreti della serie televisiva giunta alla sua quinta stagione stono Peter Krause, Oliver Stark, Aisha Hinds e Kenneth Choi. La quinta stagione va in onda ogni domenica su Rai 2 in prima serata subito dopo la fine del Tg2 (ore 21:00, ndr).