Come vedere Alcaraz-Tiafoe in streaming (Wimbledon)

La sfida valida per il terzo turno di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe aprirà il programma di oggi sul Centrale dei Championships. L’incontro, che avrà inizio alle ore 14:30, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky) e in streaming su NOW.

>> Come guardare BBC iPlayer dall’Italia con una VPN

In virtù dell’offerta in corso, il pass Sport della piattaforma NOW è la soluzione più completa e conveniente per gli amanti del tennis e, più in generale, per gli appassionati sportivi: in queste ore è in promo a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro.

Wimbledon, Alcaraz-Tiafoe: come vedere l’incontro in streaming

Per vedere dunque Alcaraz-Tiafoe in streaming occorre attivare il pass Sport di NOW. Al termine della sottoscrizione, è sufficiente scaricare l’app NOW sul dispositivo dove si intende seguire l’incontro, accedere con le credenziali del proprio profilo e premere sul riquadro della diretta di Sky Sport Tennis tramite il tab Canali Live.

Fin qui torneo piuttosto agevole per il vincitore del Roland Garros: dopo aver battuto all’esordio l’estone Lajal col punteggio di 7-6, 7-5, 6-2, lo spagnolo ha superato 7-6, 6-2, 6-2 l’australiano Aleksandar Vukic. La sfida di oggi contro lo statunitense Tiafoe dovrebbe essere un test più probante per il numero 3 del tabellone, anche se l’iberico rimane largamente favorito per il passaggio del turno.

Tornando al pass Sport di NOW, ricordiamo che include tutti i tornei della stagione ATP e WTA, più l’Australian Open, il Roland Garros e appunto Wimbledon. Oltre a questo, gli appassionati di tennis possono seguire anche le ATP Finals e la Coppa Davis, insieme all’intera programmazione sportiva di Sky. In queste ore il pass è in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro.