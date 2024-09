Come vedere Atalanta-Arsenal in streaming da Italia ed estero

Si gioca anche di giovedì, nella nuova edizione della Champions League: questa sera tocca ad Atalanta-Arsenal, match in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. La puoi vedere in streaming su NOW e, se ti trovi all’estero, con NordVPN (in offerta) non devi nemmeno rinunciare alla telecronaca in italiano. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21 di oggi, 19 settembre.

Come vedere in streaming Atalanta-Arsenal di Champions

La Dea torna protagonista sul palco internazionale dopo aver vinto l’Europa League lo scorso anno. Il debutto non è dei più semplici: si trova di fronte la squadra che in Premier League è seconda, dietro solo al Manchester City dell’incontenibile Haaland. I nerazzurri sono reduci da un avvio di stagione non troppo entusiasmante, con due sole vittorie in Serie A raccolte in quattro giornate.

Accessibile da tutti i tuoi dispositivi, la piattaforma NOW è l’unico modo per vedere in streaming la partita (Sky ne detiene i diritti in esclusiva). Approfitta della promozione in corso e attiva l’abbonamento annuale per ottenere un forte sconto rispetto al rinnovo mensile.

Gasperini dovrebbe affidarsi a Brescianini per il centro campo. Tra i Gunners allenati da Arteta, invece, salvo sorprese dell’ultimo momento dovrebbe slittare l’esordio europeo da titolare di Calafiori. Queste le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Brescianini; De Ketelaere, Retegui;

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, J. Timber; Partey, Rice, Trossard; Saka, Martinelli, Havertz.

Guarda la partita dall’estero (e in italiano)

Sei un tifoso della Dea in trasferta o più semplicemente un appassionato del grande calcio che si trova all’estero? Non rinunciare alla telecronaca in italiano: ti basta NordVPN. Ecco come fare.

Scarica l’applicazione di NordVPN (guarda lo sconto) sul dispositivo che hai scelto per vedere la partita;

seleziona un server italiano tra quelli proposti e attiva la connessione, otterrai subito un indirizzo IP del nostro paese;

inizia lo streaming e goditi lo spettacolo della Champions League.