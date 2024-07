Come vedere Bautista Agut-Fognini in streaming (Wimbledon)

Quest’oggi, a partire dalle ore 12:00 sul campo 16 di Wimbledon, Fabio Fognini proverà a sfatare il tabù del terzo turno sull’erba dei Championships. Il suo avversario sarà lo spagnolo Bautista Agut, che nel precedente incontro ha sconfitto l’azzurro Sonego per 3 set a 1.

L’incontro tra Fognini e Bautista Agut sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. La soluzione più completa e conveniente al momento è il pass Sport della piattaforma NOW, in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro.

Wimbledon, Bautista Agut-Fognini: come vedere l’incontro in streaming

Ricapitolando, la visione del terzo turno di Wimbledon Bautista Agut-Fognini in streaming richiede l’attivazione del pass Sport di NOW. Una volta completata la sottoscrizione, si può procedere con il download dell’app, per poi effettuare l’accesso con le proprie credenziali e avviare la diretta del canale Sky Sport Tennis tramite la sezione Canali Live.

Fin qui è stato un torneo al di sopra di ogni più rosea aspettativa per Fabio Fognini. L’ex numero uno d’Italia, dopo essersi sbarazzato del francese Luca Van Assche al primo turno, si è imposto a sorpresa sul top 10 Casper Ruud per 3 set a 1 (6-4, 7-5, 6-7, 6-3 il punteggio finale), guadagnandosi così l’accesso al terzo turno.

“Fogna”, all’età di 37 anni, ha la grande occasione di raggiungere la seconda settimana del torneo più prestigioso al mondo, dopo non esserci mai riuscito per un’intera carriera. Prima però dovrà superare l’ostacolo spagnolo: i precedenti vedono il ligure avanti 7 a 3.

Grazie all’ultima offerta in corso, puoi seguire l’incontro di oggi tra Bautista Agut e Fognini su NOW con il pass Sport in promo a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro.