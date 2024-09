Come vedere Cagliari - Napoli in streaming dall'Italia e dall'estero

Cagliari – Napoli è uno dei match più interessanti della giornata per il campionato di Serie A. La sfida è in programma oggi, domenica 15 settembre 2024, a partire dalle ore 18.

Si tratta di una partita di grande importanza: il Napoli, dopo una partenza difficile, con la sconfitta a Verona, sembra aver trovato la quadra, con un paio di vittorie di fila. Il Cagliari, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo due pareggi e una sconfitta collezionati nel corso dei primi tre turni.

La sfida sarà visibile in diretta streaming dall’Italia su DAZN, andando ad attivare il piano Standard oppure il piano Plus, che consentono l’accesso completo a tutta la programmazione della piattaforma con possibilità di scegliere tra abbonamenti mensili e annuali (con anche la possibilità di pagare in 12 mesi).

Chi si trova all’estero ha bisogno di una VPN per poter accedere a DAZN ed utlizzare il suo abbonamento. Basta collegarsi a un server italiano della VPN in modo da aggirare i blocchi geografici previsti. Per vedere in streaming dall’estero Cagliari – Napoli (con commento in italiano) è possibile affidarsi a NordVPN.

Il servizio è disponibile con un costo di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni. L’offerta in questione è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile premendo sul box qui di sotto.

Cagliari – Napoli: la procedura per vederla in streaming

La procedura da seguire per vedere Cagliari – Napoli in diretta streamign dall’estero è la seguente:

bisogna attivare una VPN come NordVPN

installare l’app del servizio e selezionare un server italiano

raggiungere DAZN per vedere il match

La VPN da utilizzare è NordVPN. Il servizio ha un costo di 3,09 euro al mese con possibilità di attivare il piano biennale con 3 mesi extra e garanzia di rimborso di 30 giorni. L’offerta è disponibile di seguito.