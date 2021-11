Come vedere la Champions league su Prime Video

Il calcio è sempre stato lo sport più amato e seguito in Italia e anche Amazon se n'è finalmente resa conto. Tale azienda ha infatti deciso di acquistare i diritti su decine di partite di Champions League, inviando così tutti gli appassionati del calcio internazionale a sottoscrivere un abbonamento. Come vedremo tra poco infatti, tutti i contenuti saranno pubblicati in diretta sulla piattaforma di Prime Video, la quale riesce a riscuotere molto successo già da diversi anni. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire nello specifico in che modo vedere vedere la Champions su Prime Video.

Cosa è Prime Video

Partiamo dalle basi e, in particolare, dalla piattaforma utilizzata da Amazon per proiettare le partite di Champions League. Si tratta ovviamente di Prime Video, servizio di streaming già molto utilizzato in Italia da diversi anni. Tale servizio propone infatti già da tempo tantissimi contenuti video, tra cui film, serie TV e anche documentari. Dalla stagione 2021/2022 della Uefa Champions league però, anche alcuni incontri settimanali saranno inclusi all'interno dell'offerta.

Inoltre, il suddetto servizio di streaming, consente oggi di acquistare o noleggiare film non presenti gratuitamente nel catalogo, oppure di abbonarsi a canali aggiuntivi come: Infinity Selection, Discovery+, StarzPlay, HistoryPlay e molto altro.

Prime Video è incluso all'interno dell'abbonamento annuale (o mensile) di Amazon Prime, il quale offre, oltre all'accesso completo a Prime Video, anche: spedizioni gratuite e in un giorno su Amazon, accesso ad offerte esclusive in anticipo, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading e altro ancora. Tutto ciò, ad un prezzo di soli 36 euro l'anno, oppure 18 euro l'anno per gli studenti universitari.

Quali partite si possono vedere

A questo punto vi starete chiedendo quali partite della Champions league su Prime Video saranno disponibili. Attualmente possiamo essere certi soltanto della trasmissione relativa alla stagione 2021/2022, tuttavia, data soprattutto l'ampia squadra di giornalisti messa in campo da Amazon (tra cui anche Sandro Piccinini, Massimo Ambrosini, Seedorf, Julio Cesar, Alessia Tarquinio e Giulia Mizzoni), è molto probabile che l'offerta si andrà a prorogare anche per i prossimi anni.

Attualmente quindi, Amazon ha acquisito un totale di 16 partite di Champions League e, in particolare, del “big match” italiano del mercoledì sera. Nei mesi scorsi abbiamo assistito ad incontri del tipo: Inter-Real Madrid, Juventus-Chelsea, Atalanta-Villarreal. I futuri match sono ovviamente ancora da definire, ma si andrà avanti fino alla conclusione della competizione, ovvero fino al 4 maggio 2022.

Come vedere la Champions league su Prime Video

Tutte le partite verranno trasmesse in diretta su qualsiasi dispositivo compatibile con Prime Video (come vedremo nel prossimo paragrafo) e soltanto sotto Wi-Fi o rete cellulare. Attualmente Amazon non sembra aver riscontrato alcun problema di riproduzione, ma ovviamente il tutto dipenderà anche dalla potenza del segnale a disposizione.

Tutti i banner relativi alla riproduzione del match attualmente in diretta (o disponibile a breve) appariranno nella schermata principale di Amazon Prime Video, molto semplici e rapidi da cliccare per avviare la partita.

In alterativa, sarà anche possibile accedere alla sezione “Categorie” in alto a sinistra e subito dopo cliccare sull'opzione “Sport”. All'interno della suddetta categoria non mancherà il calendario degli incontri futuri, approfondimenti condotti dalla squadra di giornalisti sopra citata, gli Highlights delle partite concluse, documentari, film e serie TV a tema sportivo e anche, per gli amanti del football americano, gli incontri di NFL disponibile per la riproduzione in diretta.

Il player di riproduzione sarà lo stesso di quello utilizzato da Amazon per i film e le serie TV ed includerà quindi la funzione “X-Ray”, la quale offrirà la visualizzazione delle statistiche più interessanti durante l'incontro. Il tutto ovviamente sempre in diretta. Da segnalare anche il fatto che tale player potrà anche essere sfruttato in visualizzazione Picture-In-Picture sui dispositivi compatibili, ovvero smartphone e tablet Android e iOS.

Champions league su Prime Video: dispositivi supportati

Amazon Prime Video è fortunatamente una delle piattaforme di streaming maggiormente compatibili attualmente in commercio. Ma partiamo prima di tutto con i dispositivi venduti e prodotti dalla stessa azienda americana.

Tutti i match di Champions League potranno infatti essere riprodotti in diretta sulle Fire TV Stick e le Fire TV, sui dispositivi Amazon Echo dotati di uno schermo (ad esempio Echo Show 5 o Echo Show 8) e su tutti i tablet Amazon Fire.

Non mancherà anche la perfetta compatibilità con i lettori Blu-Ray e le Smart TV dei maggiori produttori, come Samsung, Sony, Panasonic, LG, Vizio, Hisense, Philips, JVC, Sharp e molti altri.

Compatibilità assicurata anche sulle console di ultima generazione (e non), come: PS3, PS4/Pro, PS5, Xbox Serie X/S e Xbox One.

Abbastanza scontata è anche l'applicazione disponibile per dispositivi Android e iOS e, recentemente, anche per Windows e macOS, molto utile per effettuare anche il download offline dei contenuti sul computer.

Prime Video è inoltre disponibile su tutti i lettori multimediali e Box TV, tra cui: Apple TV, Google Chromecast e Chromecast con Google TV, tutti i dispositivi compatibili con Android TV e Google TV, Sky Q, NOW e Now TV, Roku, Vodafone TV e molti altri ancora.