Come vedere Club Brugge-Juventus in streaming (Champions)

Trasferta belga per il ritorno in Champions League dei bianconeri: va in scena Club Brugge-Juventus e la puoi vedere in streaming su NOW. Si gioca questa sera, martedì 21 gennaio, alle ore 21, nella cornice del Jan Breydel Stadium. La squadra allenata da Motta ha la possibilità di ipotecare il passaggio del turno con una prestazione convincente.

Champions League: guarda in streaming Club Brugge-Juventus

14° posizione in classifica per la Vecchia Signora, a quota 11 punti come l’Atalanta. In Europa ha fin qui fatto molto bene, perdendo solo un match contro lo Stoccarda. Situazione più complessa invece per gli avversari, al 19° posto, ma con un solo punto in meno, a testimonianza di un tabellone davvero corto e che lascia spazio a qualsiasi possibile evoluzione. Tra le altre cose, va segnalata la solidità dei belgi in casa: batterli sul loro campo e di fronte ai loro tifosi ha rappresentato in questa stagione un’impresa per tutti.

la partita di Champions League grazie alla diretta di NOW, su tutti i tuoi dispositivi.

Tra le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio c’è Douglas Luiz: per il brasiliano, interessato dalle sirene del calciomercato provenienti da Manchester (sponda City) è l’occasione per dimostrare di non essere destinato a diventare una meteora bianconera. Ecco le decisioni dei due allenatori, Hayen e Motta.

Club Brugge (4-3-3): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Talbi, Jutgla, Tzolis;

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Douglas Luiz, Thuram; Mbangula, Koopmeiners, Weah; Nico Gonzalez.

