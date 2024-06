Come vedere Croazia-Albania in diretta streaming anche dall'estero

Croazia e Albania aprono il programma di partite odierno per i Campionati Europei di Calcio 2024. Si tratta della prima partita della seconda giornata della fase a gironi e si parte proprio dal Gruppo B, lo stesso dell’Italia, dove le due nazionali sono in cerca di un risultato positivo per mantenere vive le speranze di qualificazione.

La Croazia è stata battuta con un roboante 3-0 dalla Spagna, prossima avversaria degli azzurri, mentre l’Albania è stata sconfitta in rimonta per 2-1 dalla nazionale guidata da Luciano Spalletti. La partita avrà inizio alle ore 15 e potrai vederla in diretta streaming esclusiva su NOW. Se ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare al commento in italiano ti serve invece NordVPN.

Croazia-Albania in streaming: guardala in italiano anche dall’estero

Se hai un abbonamento NOW, ma in questo momento ti trovi all’estero saprai già che è impossibile accedere alla piattaforma per via del blocco territoriale. Con NordVPN superi facilmente questo ostacolo. Di seguito, ti spieghiamo come fare:

Se non ce l’hai, acquista un abbonamento NordVPN con lo sconto di giugno Scarica l’applicazione di NordVPN sul dispositivo (PC, smartphone o tablet) che userai per la visione Apri NordVPN e dopo aver inserito le credenziali apri la pagina dei server Seleziona un server italiano, come Milano o Roma Apri NOW e potrai dare il via alla visione

Ti ricordiamo che con il pass Sport di NOW potrai avere accesso a tutte le 51 partite degli Europei di Calcio 2024, comprese 20 in totale esclusiva, oltre a 3 partite su 10 della Serie A del prossimo anno, le nuove Champions League, Europa League e Conference League, il grande tennis, la F1, la MotoGP e il basket internazionale.

NordVPN è il servizio che protegge la tua connessione garantendoti un totale anonimato e la massima sicurezza, oltre ad avere alcuni vantaggi dilettevoli come hai potuto vedere: selezionando un server nel paese che preferisci potrai facilmente superare i blocchi territoriali di app o piattaforme streaming. Abbonati adesso con lo sconto di giugno.