Come vedere Croazia-Italia in streaming in italiano dall'estero

L’Italia di Luciano Spalletti si gioca tutto questa sera contro la Croazia per non mancare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta ai Campionati Europei di Calcio 2024. La sconfitta con la Spagna non ha compromesso i piani, ma certamente spinge a fare attenzione.

Servirà almeno un pareggio per non rischiare di fare complicati calcoli tra le migliori terze classificate e per non dover sperare che la Spagna, già qualificata e sicura del primo posto, si faccia sorprendere dall’Albania. La concomitanza di una sconfitta con la Croazia e di una vittoria degli albanesi contro gli spagnoli comporterebbe una clamorosa eliminazione.

La partita si giocherà questa sera alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su RaiPlay o su NOW con il pass Sport disponibile a partire da 14,99 euro al mese. Per chi si trova all’estero invece, e non vuole rinunciare alla visione in italiano, dovrà affidarsi ad una VPN come NordVPN.

Croazia-Italia in streaming: come vederla dall’estero

Se questa sera ti troverai all’estero e non sai come vedere la partita tra Croazia e Italia con il commento in italiano NordVPN è la soluzione che fa per te. Questo perché la piattaforma di rete virtuale privata ti permetterà di superare il blocco territoriale attivo sulle piattaforme streaming RaiPlay e NOW, che altrimenti non sarebbero disponibili per la visione all’estero. Dovrai procedere come segue:

Scegli un piano di abbonamento NordVPN approfittando dello sconto di giugno e della garanzia di rimborso a 30 giorni Scarica NordVPN sul tuo dispositivo Apri NordVPN e, dopo aver inserito le credenziali che avrai scelto in fase di acquisto, apri la pagina dei server Seleziona un server in Italia, come Milano o Roma Adesso potrai aprire RaiPlay e NOW per guardare Croazia-Italia in streaming con commento e telecronaca in italiano

NordVPN ti permette di simulare la tua presenza in Italia, quindi potrai utilizzare regolarmente RaiPlay, NOW e qualsiasi piattaforma streaming come se ti trovassi a casa senza effettivamente tornare. Oltre a questo, ti garantisce una serie di vantaggi non da poco come una connessione privata sicura e protetta, anche su WiFi pubblici, blocco automatico dei malware e dei siti malevoli, un solo account per dieci dispositivi e le migliori velocità di connessione VPN.

Con il pass Sport di NOW, disponibile a partire da 14,99 euro al mese, potrai guardare tutti gli EURO 2024, la Formula 1, la MotoGP, i tornei di tennis con l’imminente Wimbledon e, dalla prossima stagione, 3 partite su 10 di Serie A (compresi diversi big match), la Serie C, le nuove Champions League, Europa League e Conference League e le migliori partite di Premier League e Bundesliga.