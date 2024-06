Come vedere Dimitrov-Sinner in streaming (Roland Garros)

Nella sessione pomeridiana di oggi, non prima delle 13:45, sul campo centrale di Parigi Jannik Sinner affronterà Grigor Dimitrov nel match valido per i quarti di finale del Roland Garros. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e in streaming su NOW con il pass Sport, in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro.

Il lavoro non è ancora finito. Nel pomeriggio di ieri in tanti avevano dato Jannik nuovo numero uno del mondo, vedendo Novak Djokovic sull’orlo del baratro contro l’argentino Cerundolo (Nole deve arrivare obbligatoriamente in finale per sperare di mantenere la vetta del ranking). Poi l’improvvisa rinascita, la seconda in questo torneo dopo l’impresa contro Lorenzo Musetti, che aggiunge ancora più interesse alla partita odierna del Philippe-Chatrier.

Roland Garros, Dimitrov-Sinner: come vederla in streaming

Per vedere in streaming il quarto di finale del Roland Garros tra Dimitrov e Sinner occorre attivare il pass Sport, scaricare l’app NOW e selezionare la diretta di Eurosport 1 o Eurosport 2 tramite la sezione Canali Live dell’applicazione. Il match inizierà al termine dell’incontro tra la Swiatek e la Vondrousova, secondo quarto del singolare femminile in programma questa mattina dopo la sfida Gauff-Jabeur alle ore 11.

Al momento il pass Sport di NOW è il pacchetto più completo e conveniente per gli appassionati di tennis e, più in generale, per gli amanti dello sport. Tra le altre cose, infatti, include la visione di tutti i tornei del circuito ATP e WTA, l’Australian Open e il Roland Garros grazie a Eurosport, Wimbledon in esclusiva, le ATP Nitto Finals di Torino e la Davis Cup.

In queste ore il pass Sport della piattaforma streaming NOW è in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi, invece di 24,99 euro. La promozione è disponibile su questa pagina del sito NOW oppure cliccando sul bottone qui sotto.