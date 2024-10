Come vedere Empoli-Napoli in streaming da Italia ed estero

Quest’oggi, allo Stadio Castellani, i padroni di casa dell’Empoli ospitano la capolista Napoli nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A. L’incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN alle ore 12:30, con telecronaca di Ricky Buscaglia e commento tecnico affidato a Marco Parolo.

Fino al 27 ottobre il pass DAZN Standard sarà in offerta a 19,90 euro per i primi tre mesi invece di 34,99 euro. La promozione è disponibile online su questa pagina di DAZN e prevede una permanenza minima di 12 mesi, con attivazione immediata.

All’estero per vedere Empoli-Napoli in streaming ci sarà bisogno sia di DAZN che di una VPN. Quest’ultima – per chi non sapesse cos’è, si tratta di un servizio di rete privata virtuale – è lo strumento essenziale per superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete, che impediscono la visione dei contenuti delle piattaforme streaming quando si è fuori dall’Italia.

E una delle migliori VPN per guardare i più grandi eventi sportivi in diretta è proprio NordVPN, in queste ore protagonista della promozione Black Friday: fino al 71% di sconto sui piani di due anni più 3 mesi extra di servizio in regalo, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese. In più, è disponibile una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come vedere Empoli-Napoli in streaming dall’Italia

La partita di Serie A tra Empoli e Napoli sarà visibile in streaming con il piano DAZN Standard. Grazie all’offerta in corso, è possibile attivare DAZN Standard al prezzo scontato di 19,90 euro per 3 mesi, poi il piano si rinnoverà a 34,99 euro al mese per i restanti 9 mesi. Il termine ultimo della promo è domenica 27 ottobre.

Come vedere Empoli-Napoli in streaming dall’estero

Per vedere Empoli-Napoli all’estero occorre attivare DAZN Standard e una VPN. Dopo aver installato l’app di quest’ultima, il passaggio seguente prevede la connessione a un server VPN tra quelli disponibili in Italia, così da far credere al proprio provider dei servizi di rete – responsabile delle restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti streaming – di essere connessi dal nostro Paese. Questo farà decadere in automatico il blocco, consentendo la regolare visione della partita.

Detto questo, grazie alla sua velocità superiore alla media, NordVPN figura tra le migliori VPN per lo streaming oggi disponibili. E se scegli di attivarla in queste ore, puoi beneficiare della promozione Black Friday, che sconta i piani di due anni fino al 71% offrendo 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.