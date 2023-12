Genoa-Inter: formazioni e come vederla in streaming

Genoa-Inter in campo per la giornata 19 di Serie A, l’ultima di questo anno solare. Si gioca venerdì 29 dicembre alle ore 20:45, nella cornice dello stadio Luigi Ferraris del capoluogo ligure e con diretta streaming su DAZN. Un impegno sulla carta semplice per gli ospiti, che dovranno però vedersela con un avversario ostico.

Serie A: guarda Genoa-Inter in streaming

I rossoblu, già capaci di fermare la Juventus di fronte al loro pubblico, tenteranno di replicare con la capolista. Al momento sono al tredicesimo posto in classifica a 19 punti. I nerazzurri guidano il gruppo, in testa a 44 punti, quattro in più rispetto ai rivali di sempre bianconeri, che in questo turno sfidano la Roma in un vero e proprio big match.

Per chi si sta chiedendo come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: la diretta in esclusiva su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Manuel Pasqual.

Stesso modulo per le due squadre. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni mandate in campo dal primo minuto dai due allenatori, Gilardino e Inzaghi, tenendo in considerazione le assenze di Messias, Retegui, Cuadrado, Dimarco, Dumfries e Lautaro Martinez, tutti out per infortuni.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban;

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.

Come prevedibile, il pronostico dei bookmaker è tutto a favore dei nerazzurri. La differenza dei valori in campo è netta. Però, come già anticipato, il Grifone non è un avversario da sottovalutare.

Grazie all’abbonamento a DAZN, è possibile guardare in streaming di tutte le partite della Serie A, con la visione di dieci incontri su dieci in ogni giornata di campionato, di cui sette in esclusiva.

