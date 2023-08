Come vedere gli US Open di tennis gratis dall'estero

SuperTennis è conosciuto come il canale TV in chiaro che trasmette, sia su digitale che su satellite, una programmazione completa a tema tennis. Pochi sanno che è disponibile anche un sito internet molto completo, SuperTennis.tv, che fornisce informazioni sempre aggiornate, 24 ore su 24, legate a questo sport. In pratica un contenitore speciale per tutti quelli che amano le “racchette”. Ora con la possibilità di vedere gli incontri degli US Open 2023 in streaming.

Realizzato e gestito dalla Federazione Italiana Tennis, ora ha incluso questo fantastico canale che offre contenuti in streaming per vedere tutte le novità, i match e le notizie di questo mondo super interessante. In aggiunta, c’è anche un pannello – Live Score – che mostra tutti i risultati, minuto per minuto, delle più grandi sfide del circuito. Si tratta di Atp e Wta. Niente male vero?

Ovviamente, essendo contenuti destinati solo a un pubblico italiano, anche il canale DDT per lo streaming è accessibile solo dall’Italia. Per aggirare questo blocco regionale quando sei all’estero ti basta NordVPN, oggi al 68% di sconto. Grazie a questa VPN e ai suoi server, puoi cambiare posizione virtuale e risultare così in Italia anche se ti trovi in un altro Paese e goderti gli US Open 2023 gratis in streaming.

US Open 2023 per tutti in streaming, gratis anche dall’estero

SuperTennis è entrato nel mondo dello streaming per tutti offrendo sul suo sito un canale dedicato al tennis con notizie, gare, match, campionati e curiosità di questo sport. Per accedere ai contenuti live devi solo registrare un account. Dopodiché hai tutto quello che vuoi senza alcun limite. Cosa stai aspettando? Guarda gli US Open 2023 anche dall’estero con NordVPN, oggi in super promozione.

Rimani aggiornato sulla tua passione, senza dover fare fatica. Da web, ma anche da app per smartphone e tablet, SuperTV offre un ricco palinsesto di contenuti, notizie, foto, video e ora un canale in streaming.

