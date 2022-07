Come vedere HBO dall'Italia?

Nonostante in Italia sia conosciuto molto più Netflix, HBO rappresenta una piattaforma altrettanto interessante.

Basti pensare che, questo servizio, ha prodotto diverse serie di grande successo, tra le quali spicca senza ombra di dubbio la celebre Game Of Thrones. La libreria di film e serie TV è continuamente aggiornata e offre sempre qualcosa di nuovo da vedere.

C’è però un piccolo problema per chi vuole seguire HBO dall’Italia: a causa delle restrizioni geografiche infatti, non è possibile accedere al servizio al di fuori dei paesi in cui la piattaforma è attiva.

A dispetto di quanto appena detto però, esiste un metodo sicuro e del tutto legale per accedere ad HBO anche dal territorio italiano, ovvero utilizzando una VPN.

HBO anche in Italia? Con una buona VPN è possibile

Iscrivendosi regolarmente al servizio e adottando una VPN adatta a gestire lo streaming, è possibile godersi in lingua originale tutti i contenuti di questa piattaforma. D’altro canto, questo tipo di utilizzo delle Virtual Private Network è piuttosto diffuso, per esempio, al fine di accedere alla libreria americana di contenuti Netflix.

Affinché lo streaming sia fluido e non vi siano blocchi o fenomeni come il buffering, bisogna scegliere una VPN in grado di garantire prestazioni degne di tale nome. Dunque, uno dei nomi che vengono immediatamente in mente è senza dubbio NordVPN.

Ciò che distingue questo servizio dalle altre VPN dalla concorrenza è la combinazione di sicurezza inattaccabile, velocità di connessione e nessun limite di larghezza di banda. Il tutto grazie a un’infrastruttura costituita da 5500 server sparsi in 59 paesi.

E per quanto concerne i costi? Grazie allo sconto del 63% sulla sottoscrizione biennale spendendo soli 5,29 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.