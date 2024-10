Questo weekend si corre il GP Austin, 19° appuntamento del Mondiale di Formula 1 di quest’anno. Il Gran Premio sarà trasmesso in TV su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, e in streaming su NOW per i titolari del pass Sport.

In questi giorni il pass Sport di NOW è disponibile in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro, per un risparmio complessivo in un anno di 120 euro. Sul sito ufficiale è disponibile anche il pacchetto completo – Pass Cinema + Pass Entertainment + Pass Sport – a 24,99 euro al mese per 12 mesi invece di 36,99 euro, che consente un risparmio netto di 144 euro in un anno. Entrambe le offerte sono attivabili online su questa pagina di NOW.

Come vedere il GP Austin di Formula 1 in streaming

Per vedere il GP Austin di F1 in streaming occorre attivare il pass Sport di NOW, disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per un anno anziché 24,99 euro. In seguito bisogna scaricare l’app NOW sul dispositivo dove si intende guardare il Gran Premio, per poi scegliere il riquadro di Sky Sport F1 o Sky Sport Uno dalla sezione Canali Live.

Questi gli orari del fine settimana di Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1:

Sabato 19 ottobre

20:00 – Sprint

00:00 – Qaulifiche

Domenica 20 ottobre

21:00 – Gara

Max Verstappen su Red Bull partirà in pole position nella gara Sprint di questa sera, dopo aver ottenuto il primo tempo nelle qualifiche di ieri. In seconda posizione scatterà Russell, beffato per una manciata di millesimi dal campione del mondo. Le Ferrari, che ben avevano impressionato nelle libere, partiranno dalla terza e quinta piazza, rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz. In mezzo a loro ci sarà Lando Norris, per una McLaren che in parte ha disatteso le aspettative.

Appuntamento dunque a questa sera, sabato 19 ottobre, quando alle 20:00 ora italiana prenderà il via la Sprint di Austin. Domani, domenica 20 ottobre, spazio invece alla gara vera e propria con l’inizio fissato per le 21:00. L’intero weekend di Formula 1 è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW grazie al pass Sport (ora in offerta).