Come vedere il GP del Canada in diretta streaming anche dall'estero

Dopo il trionfo Ferrari a Montecarlo, il circus della Formula 1 vola a Montreal per l’attesissimo Gran Premio del Canada, uno degli appuntamenti più attesi della stagione per la tradizione e la bellezza di questo circuito. L’intero weekend sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky e in streaming su NOW: se ti trovi in Italia ti basta dunque un abbonamento per accedere alla visione, scegliendo il pass Sport. Se sei all’estero, invece, devi aggiungere un ulteriore passaggio che si chiama NordVPN.

GP del Canada in streaming dall’estero: come fare con NordVPN

NordVPN è utile per permetterti di superare il blocco territoriale che viene attivato per l’utilizzo di NOW se non ti trovi in Italia. Devi procedere quindi come segue:

Acquistare un abbonamento NordVPN approfittando della nuova offerta di giugno Scaricare NordVPN sul dispositivo che userai per vedere il Gran Premio Aprire NordVPN e inserire le credenziali ricevute in fase di acquisto Aprire la pagina dei server e selezionarne uno in Italia Aprire NOW e dare il via alla visione

Tutto molto semplice e veloce. Di seguito ti ricordiamo gli orari del weekend:

Venerdì 7 giugno

ore 19.30 – Prove Libere 1

ore 23 – Prove Libere 2

Sabato 8 giugno

ore 18.30 – Prove Libere 3

ore 22 – Qualifiche

Domenica 9 giugno

ore 20 – Gran Premio

Ricordiamo velocemente cosa devi avere: un abbonamento NOW al pass Sport e un abbonamento NordVPN per sfruttarlo anche all’estero.