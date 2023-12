Inter-Lecce: formazioni e dove vederla in streaming

Inter-Lecce va in scena nella cornice milanese di San Siro, sabato 23 dicembre alle ore 18:00 con diretta streaming su DAZN (l’abbonamento è in sconto a 23,99 €/mese). È la giornata 17 della Serie A, il turno prenatalizio in cui la capolista cerca di consolidare il proprio primato in classifica, dovendo però fare i conti con un avversario che non ha mai perso nelle ultime cinque partite.

Probabili formazioni e streaming di Inter-Lecce

Per i nerazzurri, Lautaro Martinez è out per infortunio, così come i compagni di squadra Cuadrado e Dumfries. Tra i giallorossi, l’unico assente è Almqvist. Ecco come i due allenatori, Inzaghi e D’Aversa, dovrebbero affrontare il match, diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram;

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Blin; Strefezza, Piccoli, Banda.

I tifosi che si stanno chiedendo come vedere la partita in streaming possono puntare alla diretta trasmessa da DAZN. La coppia scelta dalla piattaforma per telecronaca e commento tecnico è quella formata da Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini.

I padroni di casa guidano la classifica al primo posto con 41 punti, a quattro lunghezze dalla Juventus che li segue. Dodicesima posizione, invece, per gli ospiti a quota 20, reduci da una serie di risultati utili consecutivi e impegnati in questa trasferta con l’obiettivo di non interrompere la striscia positiva.

Inevitabilmente, il favore del pronostico è tutto dalla parte dei nerazzurri.

Il momento perfetto per attivare l’abbonamento a DAZN è questo. In vista del Natale, il piano STANDARD è in promozione a soli 23,99 euro al mese invece di 40,99 euro, per i primi sei mesi. Approfittane entro il 26 dicembre. Rimandiamo alla pagina dedicata sulla piattaformaper tutti maggiori i dettagli.

