Come vedere Inter-Lipsia in diretta streaming dall'Italia e dall'estero

Riparte la Champions League e va in scena Inter-Lipsia. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di oggi, martedì 26 novembre, nella cornice dello stadio San Siro. Puoi vedere la partita in diretta streaming su NOW, anche dall’estero grazie alla rete globale di NordVPN (in offerta), senza rinunciare alla telecronaca in italiano.

Champions League: come vedere Inter-Lipsia

I nerazzurri sono quinti nella classifica della nuova edizione del torneo, a 10 punti, solo 2 in meno rispetto alla capolista Liverpool, merito di un cammino fin qui quasi perfetto nelle prime gare. Situazione ben diversa per i tedeschi, 32esimi e ancora fermi a 0 punti, reduci da 4 sconfitte consecutive.

Se ti stai chiedendo come vedere in streaming Inter-Lipsia, a risposta è la diretta su NOW. Puoi attivare l’abbonamento a 14,99 euro al mese risparmiando con la formula annuale. La visione è accessibile anche dall’estero con NordVPN (in sconto).

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto, schierate dagli allenatori Inzaghi e Rose. Solito modulo per i nerazzurri, con Taremi in attacco per far riposare Thuram.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez;

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs; Baumgartner, Haidara, Vermeeren, Nusa; Sesko, Openda.

Il pronostico è nettamente a favore dei padroni di casa, le quote dei bookmaker parlano chiaro.

Guarda la partita in streaming dall’estero

Come anticipato, se ti trovi all’estero puoi vedere la partita in diretta streaming senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Devi solo seguire questi pochi e semplici passi.

Apri l’applicazione di NordVPN (scopri la promo) o scaricala se non l’hai ancora fatto, poi lanciala;

collegati a un server italiano tra quelli elencati per ottenere un indirizzo IP locale;

goditi lo spettacolo della Champions League in streaming sul tuo dispositivo.