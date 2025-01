Come vedere Inter-Monaco in streaming dall'Italia e dall'estero

Inter-Monaco è in esclusiva streaming su Prime Video. Valida per la giornata 8 della nuova Champions League, la sfida va in scena a San Siro, con fischio d’inizio mercoledì 29 gennaio alle ore 21. La puoi vedere in diretta e con la telecronaca in italiano anche se ti trovi all’estero, grazie alla soluzione proposta da NordVPN (in sconto).

Champions League: guarda in streaming Inter-Monaco

Ai nerazzurri basta un pareggio per essere certi di passare il turno senza dover affrontare i playoff: sono quarti in classifica a 16 punti, gli stessi dell’Arsenal. Decima posizione invece per i francesi, a 13 punti.

È possibile vedere in streaming la partita con la diretta esclusiva di Prime Video, anche dall’estero con NordVPN (in promozione). La piattaforma di Amazon è accessibile con l’abbonamento Prime (in prova gratis per 30 giorni), senza spese aggiuntive. Come per tutti i grandi appuntamenti, la telecronaca è di Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Diamo un’occhiata alle probabili formazioni che Inzaghi e Hutter dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro;

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa Elebi; Camara, Zakaria; Ben Seghir, Minamino, Akliouche; Embolo.

Come si può facilmente immaginare, il pronostico dei bookmaker è a favore dei nerazzurri, fin qui quasi perfetti nel loro cammino europeo.

Come vedere la partita dall’estero

Anche se ti trovi all’estero puoi vedere Inter-Monaco di Champions League in streaming e con la telecronaca in italiano. Devi solo seguire questi pochi e semplici passi.

Apri l’applicazione di NordVPN (scopri l’offerta) sul dispositivo che hai scelto per guardare la partita;

connettiti a un server localizzato in Italia per ottenere un indirizzo IP del nostro paese;

accedi alla diretta esclusiva su Prime Video e goditi lo spettacolo del grande calcio.