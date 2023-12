Inter-Udinese: formazioni e dove vederla in streaming

Inter-Udinese va in scena a San Siro con fischio d’inizio sabato 9 dicembre alle ore 20:45 e possibilità di vederla in streaming. È la giornata 15 della Serie A, quella che dà ufficialmente il via alla seconda parte del girone di andata. Un match che non dovrebbe riservare troppe sorprese, almeno sulla carta, ma come sempre le previsioni possono essere ribaltate dal campo.

Probabili formazioni e streaming di Inter-Udinese

Molti grattacapi in difesa per Inzaghi, che deve rinunciare a Bastoni, de Vrij, Pavard e Dumfries. Non va meglio a Cioffi, considerando l’indisponibilità di Ebosse, Deulofeu, Bijol e Semedo. Ecco le probabili formazioni al via.

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, Acerbi, Bisseck, Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Thuram;

Udinese (3-5-1-1): Silvestri, Ferreira, Kabasele, Pérez, Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura, Pereyra, Lucca.

Per chi si sta chiedendo come vedere in streaming la partita, la risposta è la diretta su DAZN. Trasmessa nella cornice del programma Tutti Bravi dal Divano condotto da Marco Russo (con ospiti Marco Parolo, Valon Behrami, Riccardo Montolivo e Alessandro Matri), è raccontata da Dario Mastroianni alla telecronaca e da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Nel ruolo di capolista, i nerazzurri proveranno a mantenere o consolidare il primo posto in classifica, attualmente a 35 punti, guardandosi alle spalle per la vicinanza della Juventus (33). Sedicesima posizione invece per i bianconeri, a quota 12 punti, reduci da una prima parte di campionato piuttosto deludente e spinti dalla volontà di rialzare la testa.

Secondo il pronostico, non c’è partita: i padroni di casa sono ampiamente favoriti da tutti i bookmaker. Attenzione però alla necessità, per l’Inter, di considerare anche l’impegno in Champions League della prossima settimana contro la Real Sociedad.

Vale la pena segnalare la possibilità di attivare l’abbonamento DAZN STANDARD con tutta la Serie A in streaming, al prezzo mensile di soli 19.90 euro al mese (per due mesi), in sconto del 51%. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo: la promozione rimarrà attiva ancora per poco.

