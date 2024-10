Come vedere Italia-Belgio in streaming gratis e anche dall'estero

Italia-Belgio è la sfida di Nations League che vede tornare in campo la nazionale di Spalletti, di nuovo contro un avversario di alto profilo (davanti a noi nel ranking FIFA). Il fischio d’inizio è in programma per questa sera, giovedì 10 ottobre, alle ore 20:45. La cornice è quella dello stadio Olimpico di Roma. La puoi vedere in streaming gratis e, se ti trovi all’estero, c’è la soluzione di NordVPN (in promozione) che ti permette di guardarla in diretta.

Italia-Belgio in streaming gratis: ecco come

Gli azzurri guidano la classifica del gruppo B con 6 punti, dopo aver vinto entrambi i primi incontri. Segue la Francia a 3 punti, gli stessi del Belgio. Fermo a 9 punti invece Israele, reduce da due sconfitte consecutive.

Chi è a casa può sintonizzare il televisore su Rai 1. L’alternativa è lo streaming gratis su RaiPlay, raggiungibile da qualsiasi dispositivo, anche dall’estero con una Virtual Private Network.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni per sapere quali saranno gli undici mandati in campo da Spalle dal primo minuto. Tra le fila degli avversari assenze importanti come quelle di De Bruyne e Lukaku, mentre De Ketelaere dovrebbe partire dalla panchina.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui;

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Mangala; Lukebakio, Trossard, Doku; Openda.

Dopo le vittorie contro Francia e Israele, gli azzurri sono favoriti dal pronostico. Attenzione però ai Diavoli Rossi, sempre ostici da affrontare.

Come vedere la partita dall’estero

Nessun problema se ti trovi all’estero e vuoi guardare la partita in diretta streaming senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua. Ti viene in aiuto la rete globale di NordVPN, devi solo seguire questi pochi e semplici passi

Apri l’applicazione di NordVPN (scopri l’offerta) sul dispositivo che hai scelto per vedere l’incontro;

seleziona un server del nostro paese per ottenere un indirizzo IP localizzato;

naviga come se fossi in Italia e apri lo streaming di RaiPlay per goderti gli azzurri in campo.