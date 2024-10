Come vedere Italia-Israele in streaming gratis e dall'estero

Italia-Israele di Nations League vede tornare in campo la nostra nazionale per un match determinante: lo puoi vedere in streaming anche dall’estero con una soluzione come quella di NordVPN (scopri la promo). Si gioca alle ore 20:45 di lunedì 14 ottobre, nella cornice del Bluenergy Stadium di Udine.

Italia-Israele in streaming gratis: guardala anche dall’estero

Gli azzurri guidano la classifica del loro gruppo con 7 punti, seguiti dalla Francia a 6 e dal Belgio a 4. Gli avversari di questa sera sono invece ancora fermi a 0 dopo tre incontri disputati.

Per vedere la partita in streaming non devi far altro che aprire la piattaforma RaiPlay sui tuoi dispositivi e iniziare a guardarla. Vale anche dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca in italiano, grazie alla streaming rete globale di NordVPN (in forte sconto).

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio dai due allenatori, Spalletti e Ben Shimon. Il tecnico azzurro deve fare i conti con parecchie assenze: non solo quella di Pellegrini, out per l’espulsione che ha compromesso la partita con il Belgio, ma anche un lungo elenco di infortunati che include Barella, Brescianini, Meret, Scalvini, Scamacca e Zaccagni.

Italia (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui;

Israele (3-4-2-1): Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Khalaili, Abu Fani, Kanichowsky, Haziza; Gloukh, Peretz; Madmon.

Il pronostico dei bookmaker è tutto dalla parte della nostra nazionale. Ottenere una vittoria questa sera è di fondamentale importanza per la qualificazione alla prossima fase del torneo.

Dall’estero: guarda la partita in italiano

Al momento ti trovi all’estero? Nessun problema, come anticipato: grazie a NordVPN puoi guardare la partita in diretta streaming con la telecronaca in italiano. Ecco come fare.

Scegli il dispositivo da utilizzare, scarica l’app di NordVPN (guarda l’offerta) se non lo hai ancora fatto e aprile;

collegati a un server italiano tra quelli elencati per navigare con un indirizzo IP del nostro paese;

sei pronto per goderti lo spettacolo di Italia-Israele in diretta.