Come vedere Juventus-Milan in streaming gratis: il regalo di DAZN

Juventus-Milan è in streaming gratis su DAZN. La partita, valida per la giornata 21 di Serie A, è trasmessa in chiaro dalla piattaforma. Per vederla non è necessario attivare un abbonamento: è sufficiente la registrazione gratuita. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18 di sabato 18 gennaio.

Juventus-Milan in streaming gratis: guarda la partita

Si tratta di un big match importante per la classifica di entrambe le squadre. I bianconeri sono quinti a 34 punti e, in caso di vittoria, potrebbero agganciare o superare la Lazio (36), allungando al tempo stesso sulla Fiorentina (32) alle loro spalle. Discorso analogo per i rossoneri, settimi a 31 punti, ma con una sfida ancora da recuperare.

Come anticipato, puoi vederla in streaming gratis con la diretta su DAZM. La telecronaca è affidata alla voce di Pierluigi Pardo.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Costa e Kolo Muani, i nuovi innesti della rosa bianconera, non dovrebbero partire titolari. I rossoneri devono invece rinunciare forzatamente a Morata e Thiaw, entrambi squalificati. Ecco come i due allenatori, Motta e Conceicao, dovrebbero schierare le squadre al fischio d’inizio.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic;

Milan (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Jimenez, Abraham, Leao.

Il pronostico vede i padroni di casa scendere in campo da favoriti. L’ultima sfida risale a poco più di un paio di settimane fa, quando il Diavolo è riuscito ad avere la meglio sulla Vecchia Signora nella semifinale della Supercoppa italiana disputata a Riad.

Ricapitolando, devi solo registrare il tuo account a DAZN per accedere allo streaming gratis di Juventus-Milan. Puoi così vedere la partita in diretta, senza spese, da tutti i tuoi dispositivi: smartphone, tablet, televisori, computer, proiettori e così via.