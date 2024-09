Come vedere Juventus-PSV in streaming dall'Italia e dall'estero

Juventus-PSV è la partita che i tifosi bianconeri aspettano da oltre un anno: l’esordio in Champions League. Si gioca questa sera, martedì 17 settembre, alle ore 18:45. La cornice è quella dell’Allianz Stadium di Torino. La puoi vedere in diretta streaming su NOW, anche se ti trovi all’estero, grazie alla tecnologia di NordVPN (in offerta). Prende il via la nuova edizione del torneo, con più squadre e addirittura cinque club italiani impegnati.

Champions League: Juventus-PSV, guardala in streaming

Per la Vecchia Signora, il match rappresenta il ritorno in una competizione europea dopo un anno di stop. Partire con il piede giusto sarebbe di importanza fondamentale, per infondere fiducia e affrontare i prossimi impegni nel modo migliore.

Se ti stai chiedendo come vedere in streaming la partita, la risposta è una sola: in diretta esclusiva su NOW (approfitta dello sconto sull’abbonamento annuale). Anche se ti trovi all’estero, la puoi guardare senza rinunciare alla telecronaca in italiano, grazie a NordVPN (scopri la promo).

La squadra di Thiago Motta, all’esordio da allenatore nella massima competizione europea, dovrà dimostrare qualcosa in più rispetto a quanto visto nelle ultime due partite in Serie A. Dall’altra parte, Bosz si affiderà ai titolarissimi che stanno dominando la Eredivisie. Queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic;

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Tillman, De Jong, Bakayoko.

Il pronostico è dalla parte dei bianconeri, considerando anche il fattore campo. Attenzione però alle insidie di una gara che gli olandesi approcceranno in modo aggressivo e senza timori reverenziali.

Guarda la partita in streaming dall’estero

Come anticipato, se ti trovi all’estero e vuoi guardare Juventus-PSV di Champions League con la telecronaca in italiano, puoi affidarti alla rete globale di NordVPN: è semplice, veloce e conveniente. Ecco come fare.

Scarica l’app di NordVPN (in sconto) sul dispositivo scelto per vedere la partita;

attiva la connessione a un server localizzato in Italia per ottenere un indirizzo IP nostrano;

avvia lo streaming e goditi lo spettacolo della Champions League.