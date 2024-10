Come vedere Juventus-Stoccarda in streaming da Italia ed estero

L’Allianz Stadium di Torino si accende per un’altra serata di grande calcio: Juventus-Stoccarda è la partita di Champions League che si gioca questa sera, martedì 22 ottobre, alle ore 21. La puoi vedere in streaming su NOW e, se ti trovi all’estero, la rete globale di NordVPN (in sconto) è la soluzione che stai cercando per guardarla senza rinunciare alla telecronaca in italiano.

Juventus-Stoccarda: guarda la partita in streaming

I bianconeri sono a punteggio pieno nella classifica della nuova edizione del torneo, con 6 punti, grazie alle due vittorie ottenute contro PSV Eindhoven e Lipsia. Un ulteriore successo permetterebbe di affrontare con maggiore tranquillità gli impegni futuri (Lille, Aston Villa e Manchester City prima di fine anno). I tedeschi sono invece fermi a 1 punto, ottenuto nel pareggio con lo Sparta Praga, mentre all’esordio hanno perso in casa del Real Madrid.

Se ti stai chiedendo come vedere in streaming la partita dall'Italia, la risposta è una sola: in diretta esclusiva su NOW. Invece, dagli altri paesi, per non rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua, puoi contare sulla soluzione di NordVPN.

Una curiosità: entrambi gli allenatori, Thiago Motta e Hoeness, sono classe 1982. Ecco le possibili formazioni che dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Juventus (4-1-4-1): Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli; Conceicao, McKennie, Fagioli, Yildiz; Vlahovic;

Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Millot, Undav, Leweling; Demirovic.

I bookmaker hanno pochi dubbi, il pronostico è a favore della Vecchia Signora, complice il fattore campo.

Sei all’estero? Come vedere la Champions League

Come anticipato, se ti trovi all’estero e vuoi guardare Juventus-Stoccarda in streaming, non devi far altro che seguire questi pochi e semplici passi.

Scarica l’app di NordVPN (in offerta) sul dispositivo scelto e aprila;

collegati a un server italiano, scegliendo tra quelli localizzati a Milano, Roma o Palermo, così da ottenere un indirizzo IP locale;

inizia lo streaming su NOW per goderti lo spettacolo della Champions League.