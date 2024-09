Come vedere Juventus U23 vs Catania in diretta streaming dall'estero

Juventus U23 vs Catania è uno dei “big match” di questa giornata del campionato di Serie C. Il match è in programma a partire dalle 18 di oggi, sabato 7 settembre, e rappresenta una delle sfide più interessanti di giornata.

Per seguire la partita in diretta streaming è possibile affidarsi a NOW, attivando subito il Pass Sport che consente l’accesso completo a tutta la programmazione sportiva di Sky (e, quindi, ai contenuti dei pacchetti Sky Sport e Sky Calcio, senza limiti). Il Pass Sport di NOW è disponibile da 14,99 euro al mese (con permanenza minima di 12 mesi, altrimenti 24,99 euro al mese).

Per guardare Juventus U23 vs Catania in streaming dall’estero (e con commento in italiano), oltre al Pass Sport, serve una VPN per geolocalizzare il proprio IP in Italia ed evitare, in questo modo, i blocchi geografici all’accesso a NOW dall’estero. La VPN da utilizzare, in questo caso, non può che essere NordVPN.

Il servizio è attivabile con un costo di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso, da attivare direttamente tramite il sito ufficiale di NordVPN. L’offerta è accessibile di seguito.

Juventus U23 vs Catania in streaming dall’estero: la procedura

La procedura da seguire per guardare Juventus U23 vs Catania in streaming dall’estero è molto semplice. Ecco i passaggi:

Per attivare NordVPN basta accedere all’offerta tramite il box qui di sotto. Il costo è di 3,09 euro al mese con 30 giorni di garanzia di rimborso.