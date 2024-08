Come vedere la Serie A all'estero in diretta streaming

Sabato 17 agosto ci sarà il via alla stagione 2024/25 di Serie A. Quattro gli anticipi in programma, tra cui Genoa-Inter alle 18:30 e Milan-Torino alle 20:45. E così come nella passata stagione, anche quest’anno per vedere tutte le partite occorrerà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, detentrice dei diritti. E all’estero?

Le persone che si trovano fuori dall’Italia, perché in vacanza o per lavoro, per vedere le partite di Serie A devono attivare una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente loro di superare le restrizioni geografiche che bloccano la visione dei contenuti delle piattaforme streaming all’estero. Una delle migliori è NordVPN, in offerta a 3,59 euro al mese per 24 mesi più tre mesi extra gratis.

Come vedere la Serie A all’estero

Per vedere il campionato di Serie A all’estero occorre sottoscrivere uno tra i piani Standard e Plus di DAZN e attivare un servizio VPN. DAZN Standard o DAZN Plus consentono di avere accesso a tutte le partite della stagione 2024/25, la VPN invece di simulare una connessione dall’Italia, così da superare in automatico il blocco geografico imposto dai provider dei servizi Internet alle persone che si trovano fuori dai confini italiani.

I prezzi DAZN Standard e DAZN Plus partono rispettivamente da 34,99 euro al mese a 59,99 euro al mese per 12 mesi. Oltre a tutti i match della nuova Serie A Enilive, consentono di vedere anche tutta la Liga spagnola, il meglio della Liga Portugal Betclic, la Serie A femminile e la UEFA Women’s Champions League.

In più garantiscono la visione di tutto il basket italiano (Serie A UnipolSai) ed europeo (Eurolega, Eurocup, Basket Champions League), più il volley con la Serie A femminile, la Superlega, i match dei club italiani nel Mondiale per Club e le partite della Nazionale ai Mondiali. A tutto questo si aggiungono una selezione di partite di NFL, la UFC, la boxe, la UWCL e la diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Per quanto riguarda invece NordVPN, al momento è in offerta a partire da 3,59 euro al mese per 24 mesi, con tre mesi extra di servizio in regalo e sconti fino al 71%. La promozione è disponibile su questa pagina del sito ufficiale NordVPN.