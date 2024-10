Come vedere Lazio-Nizza in diretta streaming da Italia ed estero

Siamo giunti alla seconda giornata di Europa League: oggi si gioca Lazio-Nizza. Con fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 3 ottobre, la puoi vedere in streaming su NOW (dall’estero ti basta NordVPN). L’Olimpico di Roma si accende per un’altra serata di grande calcio internazionale.

Europa League: guarda in streaming Lazio-Nizza

Biancocelesti reduci dalla bella vittoria per 0-3 in trasferta contro la Dinamo Kiev e a punteggio pieno in classifica dopo un turno, nella nuova formula della competizione. Nel match di esordio, i francesi hanno invece pareggiato 1-1 in casa contro gli spagnoli della Real Sociedad.

Come anticipato, per vedere in streaming la partita c’è la diretta esclusiva su NOW. Il pass Sport della piattaforma è in offerta da 14,99 euro al mese e include, tra le altre cose, anche la Formula 1 e la MotoGP.

Queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Baroni e Haise. Tra i francesi c’è anche Boga, una vecchia conoscenza del nostro campionato.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos;

Nizza (3-4-2-1): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Boudaoui, Abdi; Boga, Guessand; Moukoko.

Il fattore campo è determinante per il pronostico: le quote dei bookmaker vedono i biancocelesti favoriti. Attenzione però alle motivazioni dei francesi, chiamati a riscattarsi dopo un avvio di stagione difficile anche in Ligue 1.

Come vedere la partita dall’estero

Nessun problema se ti trovi all’estero e vuoi seguire la partita con la telecronaca in italiano: la rete globale di NordVPN viene in tuo soccorso. Ecco come fare.

Apri l’applicazione di NordVPN (scopri la promo) sul dispositivo che userai per vedere l’incontro;

seleziona un server italiano tra quelli disponibili e connettiti per ottenere un indirizzo IP del nostro paese;

inizia lo streaming e goditi lo spettacolo del grande calcio.